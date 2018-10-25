В Україні вирувала негода: без світла опинилися 146 міст і сіл

Протягом середи та четверга, 24-25 жовтня Єв Україні вирувала негода – дощ та пориви вітру. Через це спрацювали системи захисту ліній електропередач і було знеструмлено 146 населених пунктів у 9 областях України.

Про це повідомляє прес-служба Держслужби з надзвичайних ситуацій.

Зазначимо, що негода вирувала не в одному якомусь регіоні, а зачепила і Захід, і Схід України.

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Так, на Вінниччині без світла опинились 60 населених пунктів, на Львівщині – 29, на Тернопільщині – 18, у Чернівецькій області – 14, в Івано-Франківській області – 7, на Луганщині – 6, на Закарпатті – 5, на Донеччині – 4 та на Волині – 3.

Наразі електропостачання відновлюють бригади обленерго.

Додамо, що у Луцьку буревій поламав та повалив дерева.



Повалені дерева у Луцьку

До слова, погода в Україні 25 жовтня буде дощовою у всіх регіонах, а також збережеться холодна погода.