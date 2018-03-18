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В Украине бушует непогода: без света оказались 134 населенных пункта

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Непогода в Украине
Непогода в Украине / Фото из открытых источников

В ночь на воскресенье, 18 марта, в связи со сложными погодными условиями без электроснабжения остались 134 населенных пункта в 8 областях Украины. Обесточивание произошло из-за налипания мокрого снега, порывов ветра и как следствие – срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП.

Об этом сообщает пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины.

Там уточнили, что без света сейчас находятся: Закарпатская область – 81 населенный пункт, Львовская область – 29, Сумская – 7, Луганская – 6, Донецкая – 5, Сумской – 4, Запорожская – 1, Черкасская – 1.

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В МЧС отметили, что движение автомобильного транспорта на автодорогах обеспечено.

Для расчистки дорог от Укравтодора привлечено: 1 тысяча 451 человек и 1 тысяча 95 единиц техники. Кроме того, подразделения ГСЧС провели буксировку 99 автомобилей, в которых находились 158 человек.

Аэропорты и морские торговые порты работают в штатном режиме.

Теги: Новости Украины Энергетика Чрезвычайное происшествие ГСЧС Непогода в Украине
Источник: 24 Канал
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