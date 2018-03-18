В Україні вирує негода: без світла опинилися 134 населених пункти

Негода в Україні / Фото з вільних мереж

В ніч проти неділі, 18 березня, у зв'язку зі складними погодними умовами без електропостачання залишилися 134 населених пункти у 8 областях України. Знеструмлення відбулося через налипання мокрого снігу, пориви вітру та як наслідок – спрацювання автоматичної системи захисту ЛЕП.