В Україні вирує негода: без світла опинилися 134 населених пункти
В ніч проти неділі, 18 березня, у зв'язку зі складними погодними умовами без електропостачання залишилися 134 населених пункти у 8 областях України. Знеструмлення відбулося через налипання мокрого снігу, пориви вітру та як наслідок – спрацювання автоматичної системи захисту ЛЕП.
Про це повідомляє прес-служба Держслужби з надзвичайних ситуацій України.
Там уточнили, що без світла наразі перебувають: Закарпатська область – 81 населений пункт, Львівська область – 29, Вінницька – 7, Луганська – 6, Донецька – 5, Сумська – 4, Запорізька – 1, Черкаська – 1.
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Надзвичайники зазначили, що рух автомобільного транспорту на автодорогах забезпечено.
Для розчищення доріг від Укравтодору залучено: 1 тисяча 451 особа і 1 тисяча 95 одиниць техніки. Окрім того, підрозділи ДСНС провели буксирування 99 автомобілів, в яких перебувало 158 осіб.
Аеропорти і морські торговельні порти працюють у штатному режимі.