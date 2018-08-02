В Украине чтят память Сергея Нигояна – первого убитого участника Революции Достоинства

В четверг, 2 августа, в Украине чтят память первого убитого участника Революции Достоинства, героя Небесной сотни Сергея Нігояна. Сегодня – день рождения погибшего, ему могло бы исполниться 25 лет.

Сергей Нигоян в январе 2014 года во время столкновений на улице Грушевского в Киеве был среди первых, кто погиб во время расстрела митингующих. На момент смерти Нигояну было 20 лет. Он погиб ночью 22 января от ранения свинцовой охотничьей картечью. Смерть активиста зафиксирована около 6:30 часов, когда в сторону митингующих в очередной раз полетели шумовые гранаты.

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В день рождения Нигояна пользователи соцсетей публикуют фото, эпизоды из его биографии, благодарят, просят прощения и обещают помнить Героя Украины.

К почтению памяти героя Небесной Сотни присоединился и Президент Украины Петр Порошенко.

"Украина никогда не забудет героев, которые положили жизнь за свободу, волю и независимость своей Родины", – написал в Facebook глава государства.

В это день, в 1993 году родился Сергей Нигоян...он первым открыл счет

Небесной Сотни, он очень хотел видеть Украину свободной, сильной,

красивой.... прости нас, мы не смогли...

убийцы Сергея Нигояна до сих пор не найдены, не покараны pic.twitter.com/u0syoyKBkW — Alla(agent of the kremlin) (@AllaUkraine2015) 2 августа 2018 г.

У цей день Сергій Нігоян міг би святкувати свій 25-й день народження.



Він загинув від вогнепальних поранень 22 січня 2014 року на вулиці Грушевського в Києві. Нігоян був у числі перших активістів, яких вбили під час подій на Майдані pic.twitter.com/YG7OJEsIQm — Радіо Свобода (@radiosvoboda) 2 августа 2018 г.

Сьогодні родился Нігоян Сергій, учасник і один із бійців 3-ї сотні Самооборони Майдану, вбитий під час протистояння на вулиці Грушевського в Києві. У житті був спокійним і справедливим. Хотів стати актором. Був патріотом України та Вірменії. Світла пам'ять! pic.twitter.com/Bp7lKzmtQZ — Одна єдина (@odna_edUA) 2 августа 2018 г.

Сергій Нігоян на барикаді біля Будинку профспілок у ніч штурму Майдану 11.12.2013. Зображення Сергія Нігояна у сквері Небесної Сотні. pic.twitter.com/O41ZQrhjnV — Український часопис (@falledlenin) 2 августа 2018 г.

Кто такой Сергей Нигоян? Родился 2 августа 1993 года в селе Березноватовка Днепропетровской области, в армянской семье. Родители Сергея переехали в Украину из приграничного с Азербайджаном села Навур, спасаясь от войны в Нагорном Карабахе. В селе уважали семью и самого Сергея – немногословного, не по годам серьезного парня.



В 2011 году Нигоян поступил в Днепродзержинский колледж физического воспитания, но был отчислен после второго курса. Занимался каратэ, в 2012 году занял третье место на чемпионате Днепродзержинска. После отчисления Сергей подрабатывал случайными заработками (в частности, продавал шаурму во время пляжного сезона в Крыму в 2013 году). Затем вернулся в родное село, но в декабре, узнав об избиении студентов на Евромайдане, поехал в Киев.