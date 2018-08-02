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В Украине чтят память Сергея Нигояна – первого убитого участника Революции Достоинства

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В день рождения Сергея Нигояна в Украине чтят его память
В день рождения Сергея Нигояна в Украине чтят его память / Фото из открытых источников

В четверг, 2 августа, в Украине чтят память первого убитого участника Революции Достоинства, героя Небесной сотни Сергея Нігояна. Сегодня – день рождения погибшего, ему могло бы исполниться 25 лет.

Сергей Нигоян в январе 2014 года во время столкновений на улице Грушевского в Киеве был среди первых, кто погиб во время расстрела митингующих. На момент смерти Нигояну было 20 лет. Он погиб ночью 22 января от ранения свинцовой охотничьей картечью. Смерть активиста зафиксирована около 6:30 часов, когда в сторону митингующих в очередной раз полетели шумовые гранаты.

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В день рождения Нигояна пользователи соцсетей публикуют фото, эпизоды из его биографии, благодарят, просят прощения и обещают помнить Героя Украины.

К почтению памяти героя Небесной Сотни присоединился и Президент Украины Петр Порошенко.

"Украина никогда не забудет героев, которые положили жизнь за свободу, волю и независимость своей Родины", – написал в Facebook глава государства.

 

Кто такой Сергей Нигоян? Родился 2 августа 1993 года в селе Березноватовка Днепропетровской области, в армянской семье. Родители Сергея переехали в Украину из приграничного с Азербайджаном села Навур, спасаясь от войны в Нагорном Карабахе. В селе уважали семью и самого Сергея – немногословного, не по годам серьезного парня.

В 2011 году Нигоян поступил в Днепродзержинский колледж физического воспитания, но был отчислен после второго курса. Занимался каратэ, в 2012 году занял третье место на чемпионате Днепродзержинска. После отчисления Сергей подрабатывал случайными заработками (в частности, продавал шаурму во время пляжного сезона в Крыму в 2013 году). Затем вернулся в родное село, но в декабре, узнав об избиении студентов на Евромайдане, поехал в Киев.

Теги: Новости Украины Петр Порошенко Небесная Сотня протесты Евромайдан
Источник: 24 канал
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