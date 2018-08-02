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В Україні вшановують пам'ять Сергія Нігояна – першого вбитого учасника Революції Гідності

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У день народження Сергія Нігояна в Україні вшановують його пам'ять
У день народження Сергія Нігояна в Україні вшановують його пам'ять / Фото з вільних мереж

У четвер, 2 серпня, в Україні вшановують пам'ять першого вбитого учасника Революції Гідності, героя Небесної сотні Сергія Нігояна. Сьогодні – день народження загиблого, йому могло б виповнитися 25 років.

Сергій Нігоян у січні 2014 року під час зіткнень на вулиці Грушевського в Києві активіст був серед перших, хто загинув під час розстрілу мітингувальників. На момент смерті Нігояну було 20 років. Він загинув вночі 22 січня від поранення свинцевою мисливської картеччю. Смерть активіста зафіксована близько 6:30 години, коли в сторону мітингувальників укотре полетіли шумові гранати.

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У день народження Нігояна користувачі соцмереж публікують фото, епізоди з його біографії, дякують, просять вибачення та обіцяють пам'ятати Героя України.

До вшанування пам’яті героя Небесної Сотні долучився і Президент України Петро Порошенко.

"Україна ніколи не забуде героїв, які поклали життя за свободу, волю та незалежність своєї Батьківщини", – написав у Facebook глава держави.

 

Хто такий Сергій Нігоян? Народився в 2 серпня 1993 року в селі Березнуватівка Дніпропетровської області, у вірменській сім'ї. Батьки Сергія переїхали до України з прикордонного з Азербайджаном села Навур, рятуючись від війни в Нагірному Карабасі. У селі поважали родину і самого Сергія – небагатослівного, не по роках серйозного хлопця.

У 2011 році Нігоян вступив до Дніпродзержинського коледжу фізичного виховання, але був відрахований після другого курсу. Займався карате, у 2012 році посів третє місце на чемпіонаті Дніпродзержинська. Після відрахування Сергій підробляв випадковими заробітками (зокрема, продавав шаурму під час пляжного сезону в Криму у 2013 році). Потім повернувся до рідного села, але в грудні, дізнавшись про побиття студентів на Євромайдані, поїхав до Києва.

Теги: Новини України Євромайдан протести Небесна Сотня Петро Порошенко
Джерело: 24 канал
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