В Украине действуют платформы дезинформации, – Зеленский

Президент Зеленский считает, что украинцев раскалывают фейки. Против Украины ведут агрессивную медийную политику, поэтому с этим нужно что-то делать – фиксировать, применять санкции.

В то же время, глава государства против законов, которые будут ограничивать права журналистов. Об этом он рассказал в интервью "Интерфакс-Украина".

К слову, Минкульт предложил проект закона: за дезинформацию предлагают наказывать уголовной ответственностью

У меня совсем нет планов в ближайшее время принимать закон, чтоб "зажать" или "закрутить" журналистов. Я очень либерально отношусь к телевидению, к журналистике, потому что моя бывшая профессия прочно с этим связана. У меня нет никакого желания влезать в честную работу журналистов,

– отметил украинский лидер.

Зеленский объяснил: есть совсем другой вопрос, который его беспокоит. Это – фейки.

По его словам, "против Украины действуют системные платформы дезинформации", которые "влияют на общественное здоровье и порождают распри".

"Главная проблема дезинформации – в том, что она способствует расколу нашей страны. Какие-то платформы, какие-то бенефициары, неукраинские из разных уголков мира, за какие-то средства просто делают грязную работу. Это – политика, такая агрессивная медийная политика. Против таких людей, против таких платформ должны быть какие-то хотя бы фиксации, какие-то санкции", – добавил он.

Интересно! Соединенные Штаты Америки намерены потратить на противодействие российской дезинформации 24 миллиона долларов в 2021 году.