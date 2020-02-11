В Україні діють платформи дезінформації, – Зеленський

Президент Зеленський вважає, що українців розколюють фейки. Проти України ведуть агресивну медійну політику, тому з цим слід щось робити – фіксувати, застосовувати санкції.

Водночас, глава держави проти законів, що будуть обмежувати права журналістів. Про це він розповів в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

До слова, Мінкульт запропонував проєкту закону: за дезінформацію пропонують карати кримінальною відповідальністю

У мене зовсім немає планів найближчим часом приймати закон, щоб "зажати" чи "закрутити" журналістів. Я дуже ліберально ставлюся до телебачення, до журналістики, бо моя колишня професія міцно з цим пов'язана. У мене нема жодного бажання влізати у чесну роботу журналістів,

– зауважив український лідер.

Зеленський пояснив: є зовсім інше питання, яке його турбує. Це – фейки.

За його словами, "проти України діють системні платформи дезінформації", які "впливають на громадське здоров'я і породжують чвари".

"Головна проблема дезінформації – в тому, що вона сприяє розколу нашої країни. Якісь платформи, якісь бенефіціари, неукраїнські, з різних куточків світу, за якісь кошти просто роблять брудну роботу. Це – політика, така агресивна медійна політика. Проти таких людей, проти таких платформ повинні бути якісь хоча б фіксації, якісь санкції", – додав він.

Цікаво! Сполучені Штати Америки мають намір витратити на протидію російській дезінформації 24 мільйони доларів у 2021 році.