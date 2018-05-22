В Украине хотят изменить стандарты работы светофоров: инициатива на рассмотрении правительства

Министерство инфраструктуры Украины подало на рассмотрение Кабинета Министров акт о новых стандартах работы светофоров. Кроме того, планируется ужесточить ответственность водителей за проезд на запрещающий сигнал светофора.

Об этом в Facebook написал заместитель министра инфраструктуры Юрий Лавренюк.

"Мы будем переходить на новые ГСТУ по работе светофоров в Украине, все это изложено в выводах и рекомендациях правительственной комиссии, акт уже направлен на рассмотрение правительства", – написал замминистра.

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Лавренюк пояснил, что после утверждения акта будут введены новые европейские стандарты работы светофора, а также предложения Министерства внутренних дел об усилении ответственности за проезд на запрещающий сигнал светофора и фото- видеофиксация нарушений правил дорожного движения.

Заместитель министра добавил, что средства на соответствующие мероприятия предусмотрены Государственной программой безопасности дорожного движения.

Лавренюк также прокомментировал ДТП, которое случилось 20 мая в Коломые Ивано-Франковской области, в котором автомобиль Fiat Doblo на скорости пытался проскочить перекресток, на котором в него врезался Mercedes. От удара Fiat отбросило на автомобиль Mazda.

"Ну вот и еще один наглядный пример, когда на светофоре, одновременно для всех участников ДД горит желтый свет, одному "еще можно", а другому "уже можно", следствие – ДТП, к счастью все живы. Такая же ситуация с желтым мигающим сигналом светофора", – написал заместитель главы Мининфраструктуры.