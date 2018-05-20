Авто приземлилось на крышу, водитель вылетел на ходу: появилось видео жуткого ДТП в Коломые
Жуткое ДТП, в котором чудом никто не погиб и серьезно не пострадал, произошла днем 20 мая во Коломые в Ивано-Франковской области.
Как информирует местная телерадиокомпания "НТК", авария произошла примерно в 14:00 в воскресенье на перекрестке улиц Мазепы, Богуна и Мыколайчука в Коломые.
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На видео с камер наблюдения видно, как автомобиль Fiat Doblo на скорости пытается проскочить перекресток, на котором в него врезается Mercedes.
От удара Fiat врезается в легковушку Mazda, которая как раз остановилась на перекрестке, и опрокидывается.
Водителя фургона буквально на ходу выбросило из авто. Мужчина перевернулся и в состоянии аффекта начал убегать от машины.
В автомобиле Mercedes на момент аварии находилось двое детей, жена и муж, а в автомобиле Mazda – женщина с ребенком. Их доставили в больницу, однако от госпитализации отказались.
В ДТП в Коломые столкнулись три авто
Чудом никто серьезно не пострадал в ДТП в Коломые
Смотрите видео жуткой ДТП в Коломые 20 мая: