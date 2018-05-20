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Авто приземлилось на крышу, водитель вылетел на ходу: появилось видео жуткого ДТП в Коломые

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ДТП в Коломые 20 мая
ДТП в Коломые 20 мая / ntktv.ua

Жуткое ДТП, в котором чудом никто не погиб и серьезно не пострадал, произошла днем 20 мая во Коломые в Ивано-Франковской области.

Как информирует местная телерадиокомпания "НТК", авария произошла примерно в 14:00 в воскресенье на перекрестке улиц Мазепы, Богуна и Мыколайчука в Коломые.

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На видео с камер наблюдения видно, как автомобиль Fiat Doblo на скорости пытается проскочить перекресток, на котором в него врезается Mercedes.

От удара Fiat врезается в легковушку Mazda, которая как раз остановилась на перекрестке, и опрокидывается.

Водителя фургона буквально на ходу выбросило из авто. Мужчина перевернулся и в состоянии аффекта начал убегать от машины.

В автомобиле Mercedes на момент аварии находилось двое детей, жена и муж, а в автомобиле Mazda – женщина с ребенком. Их доставили в больницу, однако от госпитализации отказались.

ДТП Коломия
В ДТП в Коломые столкнулись три авто

ДТП Коломия
Чудом никто серьезно не пострадал в ДТП в Коломые

Смотрите видео жуткой ДТП в Коломые 20 мая:

 

Теги: Новости Украины Новости Ивано-Франковска Аварии и ДТП
Источник: 24 Канал
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