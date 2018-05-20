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В Чернигове брат депутата-радикала на автомобиле сбил ребенка

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В Чернигове брат депутата-радикала на автомобиле сбил ребенка
В Чернигове брат депутата-радикала на автомобиле сбил ребенка / Нацполиция

В Чернигове брат депутата облсовета от Радикальной партии Дмитрия Блауша попал в ДТП, в результате которого травмирован 11-летний ребенок. Участники ДТП сначала вызвали такси, а потом просто "скрылись" с места инцидента.

Об этом сообщила в Facebook Национальная полиция Чернигова.

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В отделении областной полиции в Чернигове сообщили, что автомобиль наехал на 11-летнего мальчика. Один из пассажиров вызвал "скорую" и вместе с отцом помог мальчику подняться. Но когда вокруг начали собираться люди, водитель и пассажиры сели в другой автомобиль и уехали с места происшествия.

А потом они сами пришли в Черниговский отдел полиции, они были опрошены и взяты анализы. Известно, что они не были в состоянии алкогольного опьянения, а результаты анализов относительно наркотического опьянения будут позже.

Была сделана план-схема места происшествия, осмотрели автомобиль (сейчас он на штрафплощадке), изъяты вещественные доказательства, опрошены свидетели. Найденное на обочине вещество белого цвета также изъято и направлено на экспертизу,
– говорится в сообщении.

Открыто уголовное производство по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее смерть потерпевшего или причинили тяжелое телесное повреждение).

Теги: Новости Украины Новости Чернигова Полиция Дети Аварии и ДТП
Источник: 24 Канал
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