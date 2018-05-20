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У Чернігові брат депутата-радикала на автомобілі збив дитину

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У Чернігові брат депутата-радикала на автомобілі збив дитину
У Чернігові брат депутата-радикала на автомобілі збив дитину / Нацполіція

У Чернігові брат депутата облради від Радикальної партії Дмитра Блауша потрапив в ДТП, внаслідок якої травмовано 11-річну дитину. Учасники ДТП спочатку викликали таксі, а потім просто "скрилися" з місця інциденту.

Про це повідомила в Facebook Національна поліція Чернігова.

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У відділенні обласної поліції в Чернігові повідомили, що автомобіль наїхав на 11-річного хлопчика. Один з пасажирів викликав "швидку" та разом із батьком допоміг хлопчику піднятися. Але коли навколо почали збиратися люди, водій і пасажири сіли в інше авто і поїхали з місця пригоди.

А пізніше вони самі прийшли до Чернігівського відділу поліції, їх було опитано та взято аналізи. Наразі відомо, що вони не були у стані алкогольного сп’яніння, а результати аналізів щодо наркотичного сп'яніння будуть пізніше.

Було зроблено план-схему місця події, оглянуто автомобіль (зараз він на штрафмайданчику), вилучено речові докази, опитано свідків. Знайдену на узбіччі речовину білого кольору також вилучено та направлено на експертизу,
– йдеться у повідомленні.

Відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого або заподіяли тяжке тілесне ушкодження). 

Теги: Новини України Аварії та ДТП Діти Поліція Новини Чернігова
Джерело: 24 Канал
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