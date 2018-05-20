У Чернігові брат депутата-радикала на автомобілі збив дитину

У Чернігові брат депутата облради від Радикальної партії Дмитра Блауша потрапив в ДТП, внаслідок якої травмовано 11-річну дитину. Учасники ДТП спочатку викликали таксі, а потім просто "скрилися" з місця інциденту.

Про це повідомила в Facebook Національна поліція Чернігова.

Читайте також: Під Києвом сталася жахлива ДТП, загинула 10-річна дівчинка: моторошні фото (18+)

У відділенні обласної поліції в Чернігові повідомили, що автомобіль наїхав на 11-річного хлопчика. Один з пасажирів викликав "швидку" та разом із батьком допоміг хлопчику піднятися. Але коли навколо почали збиратися люди, водій і пасажири сіли в інше авто і поїхали з місця пригоди.

А пізніше вони самі прийшли до Чернігівського відділу поліції, їх було опитано та взято аналізи. Наразі відомо, що вони не були у стані алкогольного сп’яніння, а результати аналізів щодо наркотичного сп'яніння будуть пізніше.

Було зроблено план-схему місця події, оглянуто автомобіль (зараз він на штрафмайданчику), вилучено речові докази, опитано свідків. Знайдену на узбіччі речовину білого кольору також вилучено та направлено на експертизу,

– йдеться у повідомленні.

Відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого або заподіяли тяжке тілесне ушкодження).