В Україні хочуть змінити стандарти роботи світлофорів: ініціатива подана на розгляд уряду
Міністерство інфраструктури України подало на розгляд Кабінету Міністрів акт про нові стандарти роботи світлофорів. Окрім того, планується посилити відповідальність водіїв за проїзд на заборонений сигнал світлофора.
Про це у Facebook написав заступник міністра інфраструктури Юрій Лавренюк.
"Ми будемо переходити на нові ДСТУ по роботі світлофорів в Україні, все це викладено у висновках та рекомендаціях урядової комісії, акт вже спрямовано на розгляд уряду", – написав заступник міністра.
Читайте також: Нові правила паркування: що змінить закон
Лавренюк пояснив, що після затвердження акту буде запроваджено нові європейські стандарти роботи світлофора, а також пропозиції Міністерства внутрішніх справ щодо посилення відповідальності за проїзд на заборонний сигнал світлофора та фото- відеофіксація порушень правил дорожнього руху.
Заступник міністра додав, що кошти на відповідні заходи передбачені Державною програмою безпеки дорожнього руху.
Лавренюк також прокоментував ДТП, що трапилась 20 травня у Коломиї Івано-Франківської області, в якій автомобіль Fiat Doblo на швидкості намагався проскочити перехрестя, на якому в нього врізався Mercedes. Від удару Fiat відкинуло на автомобіль Mazda.
"Ну ось і ще один наявний приклад, коли на світлофорі, одночасно для всіх учасників ДР горить жовте світло, одному "ще можна", а іншому "вже можна", наслідок ДТП, на щастя всі живі. Така ж сама ситуація з жовтим миготливим сигналом світлофора", – написав заступник глави Мінінфраструктури.