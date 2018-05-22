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В Україні хочуть змінити стандарти роботи світлофорів: ініціатива подана на розгляд уряду

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В Україні можуть змінитися стандарти роботи світлофорів
В Україні можуть змінитися стандарти роботи світлофорів / Інформатор

Міністерство інфраструктури України подало на розгляд Кабінету Міністрів акт про нові стандарти роботи світлофорів. Окрім того, планується посилити відповідальність водіїв за проїзд на заборонений сигнал світлофора.

Про це у Facebook написав заступник міністра інфраструктури Юрій Лавренюк.

"Ми будемо переходити на нові ДСТУ по роботі світлофорів в Україні, все це викладено у висновках та рекомендаціях урядової комісії, акт вже спрямовано на розгляд уряду", – написав заступник міністра.

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Лавренюк пояснив, що після затвердження акту буде запроваджено нові європейські стандарти роботи світлофора, а також пропозиції Міністерства внутрішніх справ щодо посилення відповідальності за проїзд на заборонний сигнал світлофора та фото- відеофіксація порушень правил дорожнього руху.

Заступник міністра додав, що кошти на відповідні заходи передбачені Державною програмою безпеки дорожнього руху.

Лавренюк також прокоментував ДТП, що трапилась 20 травня у Коломиї Івано-Франківської області, в якій автомобіль Fiat Doblo на швидкості намагався проскочити перехрестя, на якому в нього врізався Mercedes. Від удару Fiat відкинуло на автомобіль Mazda.

"Ну ось і ще один наявний приклад, коли на світлофорі, одночасно для всіх учасників ДР горить жовте світло, одному "ще можна", а іншому "вже можна", наслідок ДТП, на щастя всі живі. Така ж сама ситуація з жовтим миготливим сигналом світлофора", – написав заступник глави Мінінфраструктури.

 

Теги: Новини України Новини політики Транспорт Авто Нові правила дорожнього руху Міністерство інфраструктури
Джерело: 24 Канал
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