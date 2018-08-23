В Украине хотят установить датчики контроля разрушения на мостах

Изменения в государственных строительных нормах предусматривают введение обязательной установки датчиков, которые будут фиксировать разрушение мостов.

Об этом заместитель Министра регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Лев Парцхаладзе сообщил в Facebook.

Как отметил заместитель министра, мостовые конструкции – это инженерные сооружения, которые имеют повышенную значимость. Влияние внешних факторов на них велико, что приводит к постепенному износу элементов конструкций и может вызвать её преждевременное разрушение.

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Последствия могут быть ужасны, стоит только вспомнить недавнюю трагедию в Генуе – человеческие жертвы, значительные финансовые затраты на восстановление. Мониторинг состояния конструкций нужен именно для предотвращения таких аварий,

– отметил Парцхаладзе.

По его словам, такая инициатива позволит повысить уровень безопасности эксплуатации мостовых переходов в Украине и оперативно контролировать их техническое состояние.

Напомним, 14 августа в итальянском городе Генуя частично обрушился мост Моранди над рекой Полчевера. Спасатели нашли несколько автомобилей, раздавленных обломками моста, с погибшими людьми внутри. Всего в результате обрушения моста погибли не менее 41 человека.