В Украине хотят установить датчики контроля разрушения на мостах
Изменения в государственных строительных нормах предусматривают введение обязательной установки датчиков, которые будут фиксировать разрушение мостов.
Об этом заместитель Министра регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Лев Парцхаладзе сообщил в Facebook.
Как отметил заместитель министра, мостовые конструкции – это инженерные сооружения, которые имеют повышенную значимость. Влияние внешних факторов на них велико, что приводит к постепенному износу элементов конструкций и может вызвать её преждевременное разрушение.
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Последствия могут быть ужасны, стоит только вспомнить недавнюю трагедию в Генуе – человеческие жертвы, значительные финансовые затраты на восстановление. Мониторинг состояния конструкций нужен именно для предотвращения таких аварий,
– отметил Парцхаладзе.
По его словам, такая инициатива позволит повысить уровень безопасности эксплуатации мостовых переходов в Украине и оперативно контролировать их техническое состояние.
Напомним, 14 августа в итальянском городе Генуя частично обрушился мост Моранди над рекой Полчевера. Спасатели нашли несколько автомобилей, раздавленных обломками моста, с погибшими людьми внутри. Всего в результате обрушения моста погибли не менее 41 человека.