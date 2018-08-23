В Україні хочуть встановити датчики контролю руйнування на мостах
Зміни до державних будівельних норм передбачають запровадження обов'язкового встановлення датчиків, що фіксуватимуть руйнування мостів.
Про це заступник Міністра регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Лев Парцхаладзе повідомив у Facebook.
Як зазначив заступник міністра, мостові конструкції – це інженерні споруди, які мають підвищену значимість. Вплив зовнішніх факторів на них великий, що призводить до поступового зносу елементів конструкцій і може викликати його передчасне руйнування.
Читайте також: Обвал мосту в Генуї: з'явилося відео моменту страшної катастрофи
Наслідки можуть бути жахливі, варто тільки згадати нещодавню трагедію в Генуї — людські жертви, значні фінансові витрати на відновлення. Моніторинг стану конструкцій потрібен саме для запобігання таких аварій,
— зазначив Парцхаладзе.
За його словами, така ініціатива дозволить підвищити рівень безпеки експлуатації мостових переходів в Україні та оперативно контролювати їхній технічний стан.
Нагадаємо, 14 серпня в італійському місті Генуя частково обвалився міст Моранді над річкою Полчевера. Рятувальники знайшли кілька автомобілів, розчавлених уламками мосту, із загиблими людьми всередині. Загалом внаслідок обвалу мосту загинуло щонайменше 41 людина.