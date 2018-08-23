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ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27

В Україні хочуть встановити датчики контролю руйнування на мостах

23 Читать новость на русском
міст Патона у Києві
міст Патона у Києві / Фото з відкритих джерел

Зміни до державних будівельних норм передбачають запровадження обов'язкового встановлення датчиків, що фіксуватимуть руйнування мостів.

Про це заступник Міністра регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Лев Парцхаладзе повідомив у Facebook.

Як зазначив заступник міністра, мостові конструкції – це інженерні споруди, які мають підвищену значимість. Вплив зовнішніх факторів на них великий, що призводить до поступового зносу елементів конструкцій і може викликати його передчасне руйнування.

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Наслідки можуть бути жахливі, варто тільки згадати нещодавню трагедію в Генуї людські жертви, значні фінансові витрати на відновлення. Моніторинг стану конструкцій потрібен саме для запобігання таких аварій,
— зазначив Парцхаладзе.

За його словами, така ініціатива дозволить підвищити рівень безпеки експлуатації мостових переходів в Україні та оперативно контролювати їхній технічний стан.

Нагадаємо, 14 серпня в італійському місті Генуя частково обвалився міст Моранді над річкою Полчевера. Рятувальники знайшли кілька автомобілів, розчавлених уламками мосту, із загиблими людьми всередині. Загалом внаслідок обвалу мосту загинуло щонайменше 41 людина.

Теги: Новини України Обвал мосту в Генуї
Джерело: 24 Канал
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