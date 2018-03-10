В Украине и России прошли акции за освобождение кремлевского политзаключенного Бахолдина

Под посольством РФ в Киеве требуют освободить политзаключенного Дениса Бахолдина. Поддержать пленника Кремля пришли его друзья и неравнодушные.

37-летний Денис Бахолдин всю жизнь прожил в Москве, где активно выступал против беззакония и произвола нынешнего режима. Несколько раз его задерживали за участие в акциях против Путина.

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В 2014 году Бахолдин вынужденно переехал в Киев: активно помогал украинским добровольцам и сам участвовал в сдерживании российской агрессии на Донбассе. Ровно год назад ФСБ задержала его за незаконное пересечение границы и до сих пор удерживает в Брянском следственном изоляторе.

Его обвиняют в участии в боевых действиях в составе запрещенного в России "Правого сектора". Недавно надзор над Денисом Бахолдиным усилили за распространение радикальных идей среди заключенных. Связь с ним пока держат только через адвоката.

В России также прошли акции в поддержку Дениса Бахолдина. Выразили солидарность с политзаключенным и в Санкт-Петербурге, и в Москве. О пытках, которые пришлось пережить Бахолдину, пишут его знакомые на своих страницах в Facebook.

По словам активистки петербургского демократического движения "Солидарность" Ольги Смирновой, кроме того, что Денис Бахолдин подвергся пыткам в Брянском СИЗО, другим тяжелым испытанием стала психиатрическая экспертиза в институте имени Сербского. Там на него оказывали сильное психологическое давление, в связи с чем Денис объявил голодовку.