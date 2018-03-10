В Україні та Росії відбулись акції за звільнення кремлівського політв'язня Бахолдіна

Під посольством РФ у Києві вимагають звільнити політв'язня Дениса Бахолдіна. Підтримати бранця Кремля прийшли його друзі та небайдужі.

37-річний Денис Бахолдін все життя прожив у Москві, де активно виступав проти беззаконня та свавілля нинішнього режиму. Кілька разів його затримували за участь в акціях проти Путіна.

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У 2014 році Бахолдін вимушено переїхав у Київ: активно допомагав українським добровольцям та сам брав участь у стримуванні російської агресії на Донбасі. Рівно рік тому ФСБ затримала його за незаконний перетин кордону та досі утримують у Брянському слідчому ізоляторі.

Йому закидають участь у бойових діях в складі забороненого в Росії "Правого Сектору". Нещодавно нагляд над Денисом Бахолдіним посилили, за розповсюдження радикальних ідей серед ув'язнених. Зв'язок з ним поки тримають лише через адвоката.

В Росії також відбулись акції в підтримку Дениса Бахолдіна. Висловили солідарність із політв'язнем і у Петерурзі, і у Москві. Про тортури, які довелось пережити Бахолдіну, пишуть його знайомі на своїх сторінках у Facebook.

За словами активістки петербурзького демократичного руху "Солідарність" Ольги Смирнової, крім того, що Денис Бахолдін зазнав тортур у Брянському СІЗО, іншим важким випробуванням стала психіатрична експертиза в інституті імені Сербського. Там на нього чинили сильний психологічний тиск, у зв'язку з чим Денис оголосив голодування.