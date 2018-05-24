В Украине испытали новый боевой модуль и сняли это на видео

Государственное Киевское конструкторское бюро "Луч" вместе с иностранными партнерами провели испытания нового боевого модуля. Это принципиально новый боевой модуль, разработанный специалистами бюро в партнерстве с иностранной компанией, которая специализируется на технике этого типа.

Об этом сообщает пресс-служба конструкторского бюро "Луч"

Согласно сообщению, новый модуль размещается на шасси бронированной техники и оснащается современными управляемыми ракетами "Скиф", разработанными в КБ "Луч". Также боевой модуль оборудован системой наведения, что позволяет применять его для поражения неподвижных и подвижных бронированных целей, имеющих комбинированную, разнесённую или монолитную броню с динамической защитой.

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Также система наведения в новом боевом модуле позволяет использовать его для поражения малоразмерных целей типа долговременных огневых точек, танка в окопе, легкобронированных объектов, вертолетов, зависших, надводных целей и живой силы противника в любое время суток.