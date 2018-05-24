В Україні випробували новий бойовий модуль і зняли це на відео

Державне Київське конструкторське бюро "Луч" разом з іноземними партнерами провело випробування нового бойового модуля. Це принципово новий бойовий модуль, розроблений фахівцями бюро у партнерстві з іноземною компанією, яка спеціалізується на техніці цього типу.

Про це повідомляє прес-служба конструкторського бюро "Луч"

Згідно з повідомленням, новий модуль розміщується на шасі броньованої техніки та оснащується сучасними керованими ракетами "Скіф", розробленими у КБ "Луч". Також бойовий модуль обладнано системою наведення, що дозволяє застосовувати його для ураження нерухомих та рухомих броньованих цілей, що мають комбіновану, рознесену або монолітну броню з динамічним захистом.

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Також система наведення у новому бойовому модулі дозволяє використовувати його для ураження малорозмірних цілей типу довготривалих вогневих точок, танку в окопі, легкоброньованих об’єктів, гелікоптерів, що зависли, надводних цілей та живої сили противника у будь-який час доби.