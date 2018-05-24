17:54
24 трав 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
22°C
26°C 12°C
  • п'ятниця
    25°C 17°C
  • субота
    21°C 13°C
  • неділя
    22°C 11°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД САНКЦІЇ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ОЛЕГ СЕНЦОВ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Бабусі Володі Путіна. Бутафорний центр
Вєсті Кремля
22:44, 23 травня
Вєсті.UA. Політ Луценка. Нова професія Іво Бобула
Вєсті.UA
21:13, 23 травня
Перевантажені
ЦРУ
09:12, 23 травня
Як курки з
Підсумки дна
23:02, 13 травня
Згадати Все. Фінансові піраміди дев’яностих
Згадати все
22:52, 22 травня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД САНКЦІЇ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ОЛЕГ СЕНЦОВ

В Україні випробували новий бойовий модуль і зняли це на відео

759 Читать новость на русском
Випробування нового бойового модуля в Україні
Випробування нового бойового модуля в Україні / Скріншот з відео

Державне Київське конструкторське бюро "Луч" разом з іноземними партнерами провело випробування нового бойового модуля. Це принципово новий бойовий модуль, розроблений фахівцями бюро у партнерстві з іноземною компанією, яка спеціалізується на техніці цього типу.

Про це повідомляє прес-служба конструкторського бюро "Луч"

Згідно з повідомленням, новий модуль розміщується на шасі броньованої техніки та оснащується сучасними керованими ракетами "Скіф", розробленими у КБ "Луч". Також бойовий модуль обладнано системою наведення, що дозволяє застосовувати його для ураження нерухомих та рухомих броньованих цілей, що мають комбіновану, рознесену або монолітну броню з динамічним захистом.

Читайте також: В Україні вперше відбулися запуски ракетних комплексів "Джавелін": відео

Також система наведення у новому бойовому модулі дозволяє використовувати його для ураження малорозмірних цілей типу довготривалих вогневих точок, танку в окопі, легкоброньованих об’єктів, гелікоптерів, що зависли, надводних цілей та живої сили противника у будь-який час доби.

 

Теги: Новини України Зброя
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
сьогодні, 17:00 "Потьомкінський" Антикорупційний Суд – за яких умов нема сенсу у його створенні
Святослав Вакарчук 207
Чому Порошенко показово демонструє прихильність до скандальних корупціонерів
сьогодні, 16:00 Чому Порошенко показово демонструє прихильність до скандальних корупціонерів
Дмитро Гнап 562
Про антикорупційний суд як назрілий вихід з кризового становища
сьогодні, 15:01 Про антикорупційний суд як назрілий вихід з кризового становища
Василь Яніцький 184
Креативный класс – спасатели Украины?
сьогодні, 12:00 Креативный класс – спасатели Украины?
Андрій Доценко 683
Советы выпускникам из школы: самые востребованные профессии в будущем
сьогодні, 08:45 Советы выпускникам из школы: самые востребованные профессии в будущем
Ілля Кенігштейн 4578
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук