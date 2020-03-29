В Украине максимально сократят зарплаты чиновников и судей, – Зеленский
Владимир Зеленский заявил, что изменения в государственный бюджет предполагают максимальное сокращение зарплат чиновников и судей, существенное уменьшение зарплат членов наблюдательных советов и руководителей госпредприятий.
Президент Украины во время традиционного видеообращения заявил, что "ни одной гривны" не будет урезано из расходов на армию.
Важно Зеленский обратился к украинцам из-за коронавируса: главное
Будут максимально сокращены зарплаты чиновников и судей. А также существенно уменьшатся зарплаты членов наблюдательных советов и руководства государственных предприятий,
– сказал Зеленский.
Президент также заверил, что расходы на врачей увеличат.
Зеленский обратился к украинцам: видео
Что известно об урезании бюджета-2020 из-за коронавируса
- В Минфине подготовили ряд законопроектов об изменениях в госбюджет на 2020 год. Правительство создаст Стабилизационный фонд размером 124 миллиарда гривен для борьбы с распространением коронавируса. В то же время большинство депутатов из всех фракций этим недовольны.
- 29 марта глава правительства Денис Шмыгаль сообщил, что Кабинет Министров завершил работу над изменениями в госбюджет. Он заверил, что расходы на инфраструктуру, культуру и образование сохранили. По его словам, деньги из Стабилизационного фонда пойдут на людей.
Деньги потратят на:
- ️дополнительные выплаты медицинским и другим работникам, которые непосредственно привлечены к борьбе с коронавирусом;
- ️денежную помощь пенсионерам;
- ️выплаты украинцам, которые из-за распространения болезни и противоэпидемиологических мероприятий потеряли работу;
- предоставление финансовой помощи украинскому бизнесу.
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