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      В Украине максимально сократят зарплаты чиновников и судей, – Зеленский

      - Читати новину українською
      Зеленский обратился к украинцам / Getty Images

      Владимир Зеленский заявил, что изменения в государственный бюджет предполагают максимальное сокращение зарплат чиновников и судей, существенное уменьшение зарплат членов наблюдательных советов и руководителей госпредприятий.

      Президент Украины во время традиционного видеообращения заявил, что "ни одной гривны" не будет урезано из расходов на армию.

      Важно Зеленский обратился к украинцам из-за коронавируса: главное

      Будут максимально сокращены зарплаты чиновников и судей. А также существенно уменьшатся зарплаты членов наблюдательных советов и руководства государственных предприятий,
      – сказал Зеленский.

      Президент также заверил, что расходы на врачей увеличат.

      Зеленский обратился к украинцам: видео

      Что известно об урезании бюджета-2020 из-за коронавируса

      • В Минфине подготовили ряд законопроектов об изменениях в госбюджет на 2020 год. Правительство создаст Стабилизационный фонд размером 124 миллиарда гривен для борьбы с распространением коронавируса. В то же время большинство депутатов из всех фракций этим недовольны.
      • 29 марта глава правительства Денис Шмыгаль сообщил, что Кабинет Министров завершил работу над изменениями в госбюджет. Он заверил, что расходы на инфраструктуру, культуру и образование сохранили. По его словам, деньги из Стабилизационного фонда пойдут на людей.

      Деньги потратят на:

      • ️дополнительные выплаты медицинским и другим работникам, которые непосредственно привлечены к борьбе с коронавирусом;
      • ️денежную помощь пенсионерам;
      • ️выплаты украинцам, которые из-за распространения болезни и противоэпидемиологических мероприятий потеряли работу;
      • предоставление финансовой помощи украинскому бизнесу.
      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Владимир Зеленский Бюджет 2020 Новости Украины Новости политики Коронавирус в Украине Деньги Зарплата
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