В Украине максимально сократят зарплаты чиновников и судей, – Зеленский

Владимир Зеленский заявил, что изменения в государственный бюджет предполагают максимальное сокращение зарплат чиновников и судей, существенное уменьшение зарплат членов наблюдательных советов и руководителей госпредприятий.

Президент Украины во время традиционного видеообращения заявил, что "ни одной гривны" не будет урезано из расходов на армию.

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Будут максимально сокращены зарплаты чиновников и судей. А также существенно уменьшатся зарплаты членов наблюдательных советов и руководства государственных предприятий,

– сказал Зеленский.

Президент также заверил, что расходы на врачей увеличат.

Зеленский обратился к украинцам: видео

Что известно об урезании бюджета-2020 из-за коронавируса

В Минфине подготовили ряд законопроектов об изменениях в госбюджет на 2020 год. Правительство создаст Стабилизационный фонд размером 124 миллиарда гривен для борьбы с распространением коронавируса. В то же время большинство депутатов из всех фракций этим недовольны.

29 марта глава правительства Денис Шмыгаль сообщил, что Кабинет Министров завершил работу над изменениями в госбюджет. Он заверил, что расходы на инфраструктуру, культуру и образование сохранили. По его словам, деньги из Стабилизационного фонда пойдут на людей.

Деньги потратят на: