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      В Україні максимально скоротять зарплати чиновників і суддів, – Зеленський

      - Читать новость на русском
      Зеленський звернувся до українів / Getty Images

      Володимир Зеленський заявив, що зміни до державного бюджету припускають максимальне скорочення зарплат чиновників і суддів, істотне зменшення зарплат членів наглядових рад та керівників держпідприємств.

      Президент України під час традиційного відеозвернення заявив, що "жодної гривні" не буде зрізано з видатків на армію.

      Важливо Зеленський звернувся до українців через коронавірус: головне

      Будуть максимально скорочені зарплати чиновників і суддів. А також істотно зменшаться зарплати членів наглядових рад і керівництва державних підприємств,
      – сказав Зеленський.

      Президент також запевнив, що видатки на лікарів збільшать. 

      Зеленський звернувся до українців: відео

      Що відомо про урізання бюджету-2020 через коронавірус

      • У Мінфіні підготували низку законопроєктів про зміни до держбюджету на 2020 рік. Уряд створить Стабілізаційний фонд розміром 124 мільярди гривень для боротьби з поширенням коронавірусу. Водночас більшість депутатів з усіх фракцій цим незадоволені.
      • 29 березня глава уряду Денис Шмигаль повідомив, що Кабінет Міністрів завершив роботу над змінами до держбюджету. Він запевнив, що видатки на інфраструктуру, культуру й освіту зберегли. За його словами, гроші зі Стабілізаційного фонду йтимуть на людей.

      Гроші витратять на:

      • ️додаткові виплати медичним та іншим працівникам, які безпосередньо залучені в боротьбі з коронавірусом;
      • ️грошову допомогу пенсіонерам;
      • ️виплати українцям, які через поширення хвороби та протиепідеміологічні заходи втратили роботу;
      • ️надання фінансової допомоги українському бізнесу.
      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Бюджет 2020 Новини України Новини політики Коронавірус в Україні Володимир Зеленський Гроші Зарплата
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