В Україні максимально скоротять зарплати чиновників і суддів, – Зеленський

Володимир Зеленський заявив, що зміни до державного бюджету припускають максимальне скорочення зарплат чиновників і суддів, істотне зменшення зарплат членів наглядових рад та керівників держпідприємств.

Президент України під час традиційного відеозвернення заявив, що "жодної гривні" не буде зрізано з видатків на армію.

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Будуть максимально скорочені зарплати чиновників і суддів. А також істотно зменшаться зарплати членів наглядових рад і керівництва державних підприємств,

– сказав Зеленський.

Президент також запевнив, що видатки на лікарів збільшать.

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Що відомо про урізання бюджету-2020 через коронавірус

У Мінфіні підготували низку законопроєктів про зміни до держбюджету на 2020 рік. Уряд створить Стабілізаційний фонд розміром 124 мільярди гривень для боротьби з поширенням коронавірусу. Водночас більшість депутатів з усіх фракцій цим незадоволені.

29 березня глава уряду Денис Шмигаль повідомив, що Кабінет Міністрів завершив роботу над змінами до держбюджету. Він запевнив, що видатки на інфраструктуру, культуру й освіту зберегли. За його словами, гроші зі Стабілізаційного фонду йтимуть на людей.

Гроші витратять на: