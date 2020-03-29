В Україні максимально скоротять зарплати чиновників і суддів, – Зеленський
Володимир Зеленський заявив, що зміни до державного бюджету припускають максимальне скорочення зарплат чиновників і суддів, істотне зменшення зарплат членів наглядових рад та керівників держпідприємств.
Президент України під час традиційного відеозвернення заявив, що "жодної гривні" не буде зрізано з видатків на армію.
Важливо Зеленський звернувся до українців через коронавірус: головне
Будуть максимально скорочені зарплати чиновників і суддів. А також істотно зменшаться зарплати членів наглядових рад і керівництва державних підприємств,
– сказав Зеленський.
Президент також запевнив, що видатки на лікарів збільшать.
Зеленський звернувся до українців: відео
Що відомо про урізання бюджету-2020 через коронавірус
- У Мінфіні підготували низку законопроєктів про зміни до держбюджету на 2020 рік. Уряд створить Стабілізаційний фонд розміром 124 мільярди гривень для боротьби з поширенням коронавірусу. Водночас більшість депутатів з усіх фракцій цим незадоволені.
- 29 березня глава уряду Денис Шмигаль повідомив, що Кабінет Міністрів завершив роботу над змінами до держбюджету. Він запевнив, що видатки на інфраструктуру, культуру й освіту зберегли. За його словами, гроші зі Стабілізаційного фонду йтимуть на людей.
Гроші витратять на:
- ️додаткові виплати медичним та іншим працівникам, які безпосередньо залучені в боротьбі з коронавірусом;
- ️грошову допомогу пенсіонерам;
- ️виплати українцям, які через поширення хвороби та протиепідеміологічні заходи втратили роботу;
- ️надання фінансової допомоги українському бізнесу.
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