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      В Украине могут ввести технологию строительства дорог с применением угольных отходов

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      Новую технологию строительства дорог могут ввести в Украине
      Новую технологию строительства дорог могут ввести в Украине / Фото з відкритих джерел

      В Министерстве инфраструктуры и профильных институтах "Укравтодор" изучают возможность использования золошлаковых материалов при строительстве дорог.

      О такой возможности журналистам сообщил министр инфраструктуры Владимир Емельян после заседания правительства в среду, 13 февраля.

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      Сейчас мы отрабатываем с профильными институтами "Укравтодора" соответствующее предложение. Мы знаем, что такие технологии используют европейские страны. Нам важно соблюдать простые экологические нормы, потому что мы понимаем, что эти шлаки содержат экологически опасные отходы, чтобы они не вредили здоровью людей,
      – сказал он.

      В частности, министр добавил, что кроме вопроса экологичности материалов со смесями золошлаков, также изучается, соответствие таких структур требованиям жесткости и прочности, поскольку это напрямую влияет на показатели качества и срок эксплуатации дорог после ремонта.

      Владимир Емельяна отметил, что после исследования и соответствующих выводов профильных институтов "Укравтодора" будет принято окончательное решение по использованию таких материалов при строительстве украинских дорог.

      Технология использования золошлака при строительстве дорог используется в Польше, Германии, других странах Европы, а также в США

      Что такое золошлаковые отходы?Это отходы, образующиеся в результате сжигания угля, торфа и их смесей в энергетических целях. Золошлаковые отходы, которые прошли обезвреживания, обработку, переработку и получили сертификат соответствия природоохранным и санитарно-гигиеническим требованиям, пригодные для применения в изготовлении вторичной продукции.

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      Теги: Новости Украины
      Источник: 24 Канал
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