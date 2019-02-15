В Україні можуть запровадити технологію будівництва доріг із застосуванням вугільних відходів

У Міністерстві інфраструктури та профільних інститутах "Укравтодорах" вивчають можливість використання попельно-шлакових матеріалів при будівництві доріг.

Про таку можливість журналістам повідомив міністр інфраструктури Володимир Омелян після засідання уряду у середу, 13 лютого.

Читайте також: Євросоюз виділить гроші на будівництво українських доріг

Наразі ми відпрацьовуємо з профільними інститутами "Укравтодору" відповідну пропозицію. Ми знаємо, що такі технології використовують європейські країни. Нам важливо дотримуватися простих екологічних норм, тому що ми розуміємо, що ці шлаки містять екологічно небезпечні відходи, щоб вони не шкодили здоров'ю людей,

– сказав він.

Зокрема, міністр додав, що окрім питання екологічності матеріалів з сумішами попело-шлаків, також вивчається, відповідність таких структур вимогам жорсткості та міцності, оскільки це напряму впливає на показники якості та термін експлуатації доріг після ремонту.

Володимир Омеляна наголосив, що після дослідження та відповідних висновків профільних інститутів "Укравтодору" буде прийнято кінцеве рішення щодо використання таких матеріалів під час будівництва українських доріг.

Технологія використання попело-шлаку під час будівництва доріг використовується у Польщі, Німеччині, інших країнах Європи, а також у США

Що таке попело-шлакові відходи?Це відходи, які утворюються внаслідок спалювання вугілля, торфу та їх сумішей в енергетичних цілях. Попело-шлакові відходи, які пройшли знешкодження, обробку, переробку та отримали сертифікат відповідності природоохоронним і санітарно-гігієнічним вимогам, придатні для застосування у виготовленні вторинної продукції.