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      В Украине может появиться вице-премьер-министр по вопросам обороны

      - Читати новину українською

      В Кабинете Министров Украины может появиться новая должность. Человек, который ее займет, будет способствовать координации структур военной сферы: как государственных, так и частных.

      О вероятном введении новой должности заявил глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в интервью Интерфакс – Украина.

      К слову: Думаем усилить Кабмин: Гончарук прокомментировал возможные отставки министров

      Арахамия заявил, что могло бы стать усилением Правительства, о котором говорится в информпространстве.

      Мы хотели бы усилить интеграционную функцию в сфере обороны. У нас есть министр обороны. Но есть еще оборонный комплекс "Укроборонпром", есть частный оборонный сектор и так далее. У нас есть Совет национальной безопасности и обороны, который эту интеграционную функцию должен брать на себя, но на уровне Кабмина было бы хорошо взять вице-премьера по вопросам обороны, –
      сказал Арахамия.

      Он также рассказал, что после ближайшей ротации в составе Кабмина появятся четыре-пять новых человек. Кто они – раскрывать информацию Арахамия не стал. При этом, по словам Арахамии, маловероятно, что в Кабмине появится должность первого вице-премьер-министра.

      Когда ожидают ротацию в Кабмине

      В среду, 4 марта, Верховная Рада Украины собирается на внеочередное заседание. Одним из ключевых вопросов, по утверждению СМИ, станет вероятная отставка премьер-министра Украины Алексея Гончарука и еще ряд других изменений в Правительстве.

      В частности возможны ротации в:

      • Министерстве иностранных дел;
      • Министерстве здравоохранения;
      • Министерстве социальной политики;
      • назначение вице-премьера по вопросам промышленности;
      • Министерстве оккупированных территорий – возможно, назначат Алексея Резникова.

      В Верховной Раде также должны присутствовать представители правоохранительных органов. Кроме отчетов правоохранителей, возможны и кадровые изменения в руководстве НАБУ и Офиса генпрокурора, сообщает издание "Левый берег" со ссылкой на собственные источники.


      Кто может заменить Алексея Гончарука на посту премьера / инфографика 24 канала

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      Автор: Вероника Климская
      Теги: Новости Украины Новости политики Вооруженные силы Украины Кабинет Министров Украины Отставка Гончарука
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