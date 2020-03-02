В Украине может появиться вице-премьер-министр по вопросам обороны

В Кабинете Министров Украины может появиться новая должность. Человек, который ее займет, будет способствовать координации структур военной сферы: как государственных, так и частных.

О вероятном введении новой должности заявил глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в интервью Интерфакс – Украина.

К слову: Думаем усилить Кабмин: Гончарук прокомментировал возможные отставки министров

Арахамия заявил, что могло бы стать усилением Правительства, о котором говорится в информпространстве.

Мы хотели бы усилить интеграционную функцию в сфере обороны. У нас есть министр обороны. Но есть еще оборонный комплекс "Укроборонпром", есть частный оборонный сектор и так далее. У нас есть Совет национальной безопасности и обороны, который эту интеграционную функцию должен брать на себя, но на уровне Кабмина было бы хорошо взять вице-премьера по вопросам обороны, –

сказал Арахамия.

Он также рассказал, что после ближайшей ротации в составе Кабмина появятся четыре-пять новых человек. Кто они – раскрывать информацию Арахамия не стал. При этом, по словам Арахамии, маловероятно, что в Кабмине появится должность первого вице-премьер-министра.

Когда ожидают ротацию в Кабмине

В среду, 4 марта, Верховная Рада Украины собирается на внеочередное заседание. Одним из ключевых вопросов, по утверждению СМИ, станет вероятная отставка премьер-министра Украины Алексея Гончарука и еще ряд других изменений в Правительстве.

В частности возможны ротации в:

Министерстве иностранных дел;

Министерстве здравоохранения;

Министерстве социальной политики;

назначение вице-премьера по вопросам промышленности;

Министерстве оккупированных территорий – возможно, назначат Алексея Резникова.

В Верховной Раде также должны присутствовать представители правоохранительных органов. Кроме отчетов правоохранителей, возможны и кадровые изменения в руководстве НАБУ и Офиса генпрокурора, сообщает издание "Левый берег" со ссылкой на собственные источники.



Кто может заменить Алексея Гончарука на посту премьера / инфографика 24 канала