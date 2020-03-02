В Україні може з'явитися віцепрем'єр-міністр з питань оборони
У Кабінеті міністрів України може з'явитися нова посада. Людина, яка її обійматиме, буде сприяти координації структур військової сфери: як державних, так і приватних.
Про ймовірне введення нової посади заявив глава парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія в інтерв'ю Інтерфакс – Україна.
До слова: Думаємо підсилити Кабмін: Гончарук прокоментував можливі відставки міністрів
Арахамія заявив, що могло б стати підсиленням уряду, про яке мовиться в інформпросторі.
Ми хотіли б посилити інтеграційну функцію в сфері оборони. У нас є міністр оборони. Але є ще оборонний комплекс "Укроборонпром", є приватний оборонний сектор і так далі. У нас є Рада національної безпеки і оборони, яка цю інтеграційну функцію повинна брати на себе, але на рівні Кабміну було б добре взяти віцепрем'єра з питань оборони, –
сказав Арахамія.
Він також розповів, що після найближчої ротації в складі Кабміну з'являться четверо-п'ятеро нових осіб. Хто вони – розкривати інформацію Арахамія не став. При цьому, за словами Арахамії, малоймовірно, що в Кабміні з'явиться посада першого віцепрем'єр-міністра.
Коли очікують на ротацію в Кабміні
У середу, 4 березня, Верховна Рада України збирається на позачергове засідання. Одним з ключових питань, за твердженням ЗМІ, стане імовірна відставка прем'єр-міністра України Олексія Гончарука та ще низка інших змін в Уряді.
Зокрема можливі ротації у:
- Міністерстві закордонних справ;
- Міністерстві охорони здоров'я;
- Міністерстві соціальної політики;
- призначення віцепрем'єра з питань промисловості;
- Міністерстві окупованих територій – можливо, призначать Олексія Резнікова.
У Верховній Раді також мають бути присутніми представники правоохоронних органів. Крім звітів правоохоронців, можливими є і кадрові зміни у керівництві НАБУ та Офісу генпрокурора, повідомляє видання "Лівий берег" з посиланням на власні джерела.
Хто може замінити Олексія Гончарука на посту прем'єра / інфографіка 24 каналу