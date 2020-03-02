В Україні може з'явитися віцепрем'єр-міністр з питань оборони

У Кабінеті міністрів України може з'явитися нова посада. Людина, яка її обійматиме, буде сприяти координації структур військової сфери: як державних, так і приватних.

Про ймовірне введення нової посади заявив глава парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія в інтерв'ю Інтерфакс – Україна.

До слова: Думаємо підсилити Кабмін: Гончарук прокоментував можливі відставки міністрів

Арахамія заявив, що могло б стати підсиленням уряду, про яке мовиться в інформпросторі.

Ми хотіли б посилити інтеграційну функцію в сфері оборони. У нас є міністр оборони. Але є ще оборонний комплекс "Укроборонпром", є приватний оборонний сектор і так далі. У нас є Рада національної безпеки і оборони, яка цю інтеграційну функцію повинна брати на себе, але на рівні Кабміну було б добре взяти віцепрем'єра з питань оборони, –

сказав Арахамія.

Він також розповів, що після найближчої ротації в складі Кабміну з'являться четверо-п'ятеро нових осіб. Хто вони – розкривати інформацію Арахамія не став. При цьому, за словами Арахамії, малоймовірно, що в Кабміні з'явиться посада першого віцепрем'єр-міністра.

Коли очікують на ротацію в Кабміні

У середу, 4 березня, Верховна Рада України збирається на позачергове засідання. Одним з ключових питань, за твердженням ЗМІ, стане імовірна відставка прем'єр-міністра України Олексія Гончарука та ще низка інших змін в Уряді.

Зокрема можливі ротації у:

Міністерстві закордонних справ;

Міністерстві охорони здоров'я;

Міністерстві соціальної політики;

призначення віцепрем'єра з питань промисловості;

Міністерстві окупованих територій – можливо, призначать Олексія Резнікова.

У Верховній Раді також мають бути присутніми представники правоохоронних органів. Крім звітів правоохоронців, можливими є і кадрові зміни у керівництві НАБУ та Офісу генпрокурора, повідомляє видання "Лівий берег" з посиланням на власні джерела.



Хто може замінити Олексія Гончарука на посту прем'єра / інфографіка 24 каналу