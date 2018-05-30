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В Украине на аукционе разыграют российский самолет: потрясающая стартовая цена

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Самолет разыграют на аукционе
Самолет разыграют на аукционе / Фото из открытых источников

Система электронных торгов арестованным имуществом заявила, что выставляет на аукцион арестованный российский самолет Boeing D737/524.

Об этом сообщает пресс-служба СЭТАИ. 

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Его стартовая цена составит 35,99 миллионов гривен. Самолет был арестован за долги российской авиакомпании "ТРАНСАЭРО" за стоянку и обслуживание в международном аеропорут "Киев" в 625 тысяч долларов.

Приятно отметить, что лот выставлен частным исполнителем. Это еще раз доказывает эффективность реформы исполнительного производства. Это очень выгодное предложение как для отечественных, так и для иностранных авиакомпаний. Самолет уже в Украине, отсутствуют транспортные расходы,
– отметил директор СЕТАМ Виктор Вишнев.

Также в сообщении указано, что последняя дата эксплуатации самолета была в октябре 2015 года.

Что такое СЭТАИ?
Система электронных торгов арестованным имуществом (СЭТАИ), которая подчиняется Министерству юстиции Украины – это государственное предприятие, созданное с целью осуществления электронных торгов конфискованным имуществом.

Теги: авиация Новости Украины Деньги Министерство юстиции Новости России
Источник: 24 Канал
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