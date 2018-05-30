В Україні на аукціоні розіграють російський літак: приголомшлива стартова ціна

Система електронних торгів арештованим майном заявила, що виставляє на аукціон арештований російський літак Boeing D737/524.

Про це повідомляє прес-служба СЕТАМ.

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Його стартова ціна складатиме 35,99 мільйонів гривень. Літак було арештовано за борги російської авіакомпанії "ТРАНСАЕРО" за стоянку та обслуговування у міжнародному аеропорут "Київ" у 625 тисяч доларів.

Приємно відмітити, що лот виставлено приватним виконавцем. Це ще раз доводить ефективність реформи виконавчого провадження. Це дуже вигідна пропозиція як для вітчизняних, так і для іноземних авіакомпаній. Літак вже в Україні, відсутні транспортні витрати,

– зазначив директор СЕТАМ Віктор Вишньов.

Також у повідомленні вказано, що остання дата експлуатації літака була у жовтні 2015 року.

Що таке СЕТАМ? Система електронних торгів арештованим майном (СЕТАМ), яка підпорядковується Міністерству юстиції України – це державне підприємство, створене з метою здійснення електронних торгів конфіскованим майном.