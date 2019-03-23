В Украине начали выключать телевидение: что произошло

За неделю до выборов в Украине начали выключать телеканалы, особенно, в прилегающих районах к России. В эпицентре событий оказалось городок Белополье на Сумщине, телебашня которого покрывает практически всю область и даже частичку российской территории.

Отключение ТВ на Сумщине

20 марта там внезапно отключили телеканалы. И без ТВ осталась практически вся Сумщина.

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А одну из самых мощных телевышек региона просто отрезали от света. Местный филиал Концерна радиовещания, радиосвязи и телевидения задолжал 400 тысяч гривен за электроэнергию. Энергетики уже не раз угрожали отключить башню, впрочем ультиматумы бездействовали. Поэтому 20 марта они действительно сделали это – и без предупреждения оставили без радио и телевидения сотни тысяч людей.

Такая же ситуация сложилась и в Красногоровке на Полтавщине. Также под угрозой отключения – телебашня на Винниччине и башни в других регионах. Ведь общий долг Концерна РРТ за электроэнергию достигает 20 миллионов гривен. Поэтому телевидение исчезло именно из-за долгов. И отнюдь не из-за предстоящих выборов, убеждают специалисты.

Почему отключают телеканалы

Под выборы люди могут остаться без телевидения, потому что проблема эффективности управления концерном РРТ и прозрачностью тарифов не была решена. С прошлого лета этот вопрос решается.

Концерн в свою очередь оправдывается – мол, не имеет денег, потому что ему самому задолжали. В частности национальные телеканалы и компания "Зеонбуд", которая распространяет цифровой сигнал. Концерн поднял им тарифы, чтобы компенсировать свои потери после отключения аналогового ТВ. А они-несогласны и продолжают платить по старым.



"Зеонбуд" не платит тарифы

Времени разобраться с тарифами всем виновным в том, что у украинцев гаснут телевизоры – дали до 1 мая. Пока же пытаются искать деньги, чтобы телебашни не исключали и включили уже отключенные. К вечеру пятницы, 22 марта, заработала телебашня в Белополье. На очереди – Красногоровка на Полтавщине. Средства на погашение долгов всех трех концерн РРТ экстренно нашли.

Впрочем, по словам руководителя, денег катастрофически не хватает, потому что в прошлом году они недополучили почти 100 миллионов гривен от одной только Национальной общественной телерадиокомпании. Долги тем временем продолжают накапливаться.