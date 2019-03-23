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      В Україні почали вимикати телебачення: що сталося

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      За тиждень до виборів в Україні почали вимикати телеканали, особливо, у прилеглих районах до Росії. В епіцентрі подій опинилося містечко Білопілля на Сумщині, телевежа якого покриває практично всю область та навіть частинку російської території.

      Вимкнення ТБ на Сумщині

      20 березня там раптово відімкнули телеканали. І без ТБ залишилася практично вся Сумщина.

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      А одну з найпотужніших телевеж регіону просто відрізали від світла. Місцева філія Концерну радіомовлення, радіозв'язку і телебачення заборгувала 400 тисяч гривень за електроенергію. Енергетики вже не раз погрожували відімкнути вежу, втім ультиматуми не діяли. Тож 20 березня вони дійсно зробили це – і без попередження залишили без радіо- та телебачення сотні тисяч людей.

      Така ж ситуація склалася і в Красногорівці на Полтавщині. Також під загрозою вимкнення – телевежа на Вінниччині та вежі в інших регіонах. Адже загальний борг Концерну РРТ за електроенергію сягає 20 мільйонів гривень. Тож телебачення зникло саме через борги. І аж ніяк не через майбутні вибори, переконують фахівці.

      Чому вимикають телеканали

      Під вибори люди можуть залишитись без телебачення, тому що проблема ефективності управління концерном РРТ і прозорістю тарифів не була вирішена. З минулого літа це питання вирішується.

      Концерн в свою чергу виправдовується – мовляв, не має грошей, бо йому самому заборгували. Зокрема національні телеканали та компанія "Зеонбуд", яка розповсюджує цифровий сигнал. Концерн підняв їм тарифи, аби компенсувати свої втрати після відключення аналогового ТВ. А вони – незгодні і продовжують платити за старими.


      "Зеонбуд" не сплачує тарифи

      Часу розібратися з тарифами усім винним в тому, що в українців гаснуть телевізори – дали до 1 травня. Поки ж намагаються шукати гроші, аби телевежі не виключали і увімкнули вже відімкнені. Надвечір п'ятниці, 22 березня, запрацювала телевежа у Білопіллі. На черзі – Красногорівка на Полтавщині. Кошти на погашення боргів усіх трьох концерн РРТ екстрено віднайшли.

      Втім, за словами керівника, грошей катастрофічно бракує, бо минулого року вони недоотримали майже 100 мільйонів гривень від однієї лише Національної суспільної телерадіокомпанії. Борги тим часом продовжують накопичуватися.

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      Теги: Новини України Медіа ЗМІ Гроші Суми Новини Полтави
      Джерело: 24 канал
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