В Украине не продлят действие закона о статусе Донбасса, – нардеп

Народный депутат Украины из фракции "Блок Петра Порошенко" Иван Винник выразил убеждение, что действие закона об особенностях местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) не будет продлено.

Об этом политик заявил в эфире одного из украинских телеканалов, сообщает "Интерфакс-Украина".

24 канал сообщал со ссылкой на заявление председателя Верховной Рады Андрея Парубия, что решение о том, продолжать ли закон об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО, будет зависеть от позиции международных партнеров Украины.

Думаю, он (закон) не будет продлен. У нас в феврале 2018 года вступил в силу закон о деоккупации, который четко определил Российскую Федерацию как страну-агрессора, четко определил дату оккупации. Украина будет освобождать оккупированные территории, для этого создан оперативный штаб, осуществляется Операция Объединенных сил...,

– сказал Винник.

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Закон об ОРДЛО, который недействителен, между прочим, никогда не вступит в силу, поскольку в статье 10 написана дата, когда эти выборы должны быть проведены, а именно 2015 год,

– отметил народный избранник.

Политик также выразил убеждение, что после продления закона об ОРДЛО, появится конкуренция норм, поскольку в данном законе нет упоминания о России, при этом есть упоминание об амнистии, а также "одновременно в законе о деоккупации есть упоминание о неотвратимости наказания лиц, которые совершили вооруженную агрессию против Украины".

"Он (закон) полностью не соответствует действующему законодательному акту. Поэтому нам Конституция запрещает, руководствуясь принципом правоустановления, разбалансировать действующие правовые нормы", – пояснил Винник.

Что предусматривает закон об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО?Закон был принят в сентябре 2014 года и вступил в силу 18 октября 2014 года сроком на 3 года. Документ предусматривает, что особый порядок местного самоуправления в отдельных районах Донбасса вступает в силу только после вывода всех незаконных вооруженных формирований, их военной техники, а также боевиков и наемников с территории Украины.



Также, согласно закону, особый порядок местного самоуправления реализуется исключительно органами местного самоуправления, которые будут избраны на внеочередных выборах. Также прописаны условия, без выполнения которых выборы в ОРДЛО невозможны, это – вывод незаконных вооруженных формирований и военной техники из Украины, гарантии свободного волеизъявления, наблюдения за выборами, в том числе представителями международных организаций, недопущение незаконного вмешательства в избирательный процесс, соблюдение принципов политического плюрализма и свободы агитации.