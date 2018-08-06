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Россия не собирается уходить с Донбасса: Совет призвали продлить закон о статусе ОРДЛО

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Украина должна продлить действие закона об особом статусе Донбасса
Украина должна продлить действие закона об особом статусе Донбасса / Фото из открытых источников

Верховная Рада Украины должна продлить действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО). Однако, он вряд ли вступит в действие, так как Россия не собирается выводить свои войска с территории Донбасса.

Об этом заявила вице-спикер парламента Ирина Геращенко в Facebook.

Она рассказала, что специальный представитель главенствующего в ОБСЕ Мартий Сайдик обратился к спикеру и заместителям ВР. В своем письме он обратил внимание на то, что осенью заканчивается действие Закона, предусматривающего особый порядок самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

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По ее словам, указанный закон был нужен украинским дипломатам для усиления переговорной позиции по продлению санкций против РФ и был проголосован достаточно "драматично" осенью 2017 года.

"Зато Россия ни на шаг не продвинулась в выполнении минских соглашений. Какой сценарий Кремля сейчас? Первое: на оккупированных территориях , по кремлевскому плану, как в ноябре 2014, готовятся к "выборам". Кремль ожидает (небезосновательно), что ВР в пылу предвыборных баталий уже не сможет пролонгировать закон, поэтому именно Украину обвинят в срыве политического блока и друзья Кремля в ЕС, которые мечтают об отмене санкций, получат железобетонный аргумент. А боевики еще и проведут "выборы", в которых Кремль также обвинит Киев: мол, не может же регион быть без "власти", а Украина не пролонгировала закон и тем самым спровоцировала выборы на оккупированном Донбассе", – подчеркнула Геращенко.

Политик отметила, что осенью украинский парламент ждет тяжелая дискуссия о продлении этого закона.

Наши настоящие друзья и адвокаты из США, ЕС, Вашингтона, Парижа, Берлина, Вены уже сейчас призывают украинских парламентариев проявить мудрость, государственную позицию и дать им важный козырь для продолжения санкций. Я также буду апеллировать к коллегам-депутатам проявить мудрость и помочь нашим дипломатам, усилить их переговорные позиции, не дать ни единого шанса друзьям Кремля иметь аргументы для снятия санкций. Тем более, всем очевидно, что пролонгация этого закона – чистая формальность, он не вступит в действие, потому что РФ не собирается уходить с Донбасса. Но мы должны усилить аргументы наших дипломатов,
– подчеркнула Геращенко.

По ее словам, на первом в сентябре согласительном совете она обратится к лидерам фракций с просьбой провести дискуссию по вопросу пролонгации закона и пообещала при необходимости прийти на встречи с фракциями и ответить на все вопросы.

"В письме Мартин Сайдик также справедливо отмечает, что пролонгация закона могла бы способствовать привлечению сил ООН для разрешения конфликта. И также дало бы нужный сигнал международному сообществу для дальнейшей поддержки этих усилий", – подытожила политик.

 

Теги: Новости Украины Новости политики Новости России ОБСЕ Война на Донбассе Украина – Россия Законодательство Ирина Геращенко
Источник: 24 Канал
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