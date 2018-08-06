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Росія не збирається йти з Донбасу: Раду закликали продовжити закон про статус ОРДЛО

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Україна має продовжити дію закону про особливий статус Донбасу
Україна має продовжити дію закону про особливий статус Донбасу / Фото з відкритих джерел

Верховна Рада України має продовжити дію закону про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей (ОРДЛО). Проте, він навряд чи вступить в дію, так як Росія не збирається виводити свої війська з території Донбасу.

Про це заявила віце-спікер парламенту Ірина Геращенко у Facebook.

Вона розповіла, що спеціальний представник головуючого в ОБСЄ Мартій Сайдік звернувся до спікера та заступників ВР. У своєму листі він звернув увагу на те, що восени закінчується дія Закону України, що передбачає особливий порядок самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей.

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За її словами, зазначений закон був потрібен українським дипломатам для посилення переговорної позиції по продовженню санкцій проти РФ і був проголосований досить "драматично" восени 2017 року.

"Натомість, Росія ні на крок не просунулася в виконанні мінських угод. Який сценарій Кремля зараз? Перше: на окупованих територіях , за кремлівським планом, як в листопаді 2014, готуються до "виборів". Кремль очікує (небезпідставно), що ВР в пилу передвиборчих баталій вже не зможе пролонгувати закон, тому саме Україну звинуватять в зриві політичного блоку і друзі Кремля в ЄС, які мріють про скасування санкцій, отримають залізобетонний аргумент. А бойовики ще й проведуть "вибори", в яких Кремль також звинуватить Київ: мовляв, не може ж регіон бути без "влади", а Україна не пролонгувала закон і тим самим спровокувала вибори на окупованому Донбасі", – наголосила Геращенко.

Політик зазначила, що восени український парламент чекає важка дискусія щодо продовження цього закону.

Наші справжні друзі і адвокати з США, ЄС, з Вашингтона, Парижу, Берліну, Відня вже зараз закликають українських парламентарів проявити мудрість, державницьку позицію і дати їм важливий козир для продовження санкцій. Я також буду апелювати до колег-депутатів проявити мудрість і допомогти нашим дипломатам, посилити їх переговорчі позиції, не дати жодного шансу друзям Кремля мати аргументи для зняття санкцій. Тим більше, всім очевидно, що пролонгація цього закону – чиста формальність, він не вступить в дію, бо РФ не збирається йти з Донбасу. Але ми повинні посилити аргументи наших дипломатів,
– підкреслила Геращенко.

За її словами, на першій у вересні погоджувальній раді вона звернеться до лідерів фракцій з проханням провести дискусію щодо питання пролонгації закону і пообіцяла за потреби прийти на зустрічі з фракціями і відповісти на всі питання.

"У листі Мартін Сайдік також справедливо зазначає, що пролонгація закону могла б сприяти залученню сил ООН для вирішення конфлікту. Й також дало б потрібний сигнал міжнародній спільноті для подальшої підтримки цих зусиль", – підсумувала політик.

 

Теги: Новини України Новини політики ОБСЄ Війна на Донбасі Новини Росії Україна – Росія Ірина Геращенко Законодавство
Джерело: 24 Канал
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