13:52
7 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
26°C
26°C 17°C
  • середа
    26°C 15°C
  • четвер
    26°C 17°C
  • п'ятниця
    28°C 15°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ УКРАЇНІ – 27 ВИБУХ У БОЛОНЬЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Конкурент Лаврова. Нові докази двійників Путіна
Вєсті Кремля
21:12, 6 серпня
Вєсті.UA. Нова суперсила Ляшка. Секрети заробітку Насірова
Вєсті.UA
20:35, 6 серпня
Як мажоритарні депутати отримують державні мільйони та перетворюють Україну в феодальну державу
ЦРУ
09:00, 20 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ УКРАЇНІ – 27 ВИБУХ У БОЛОНЬЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

В Україні не продовжать дію закону про статус Донбасу, – нардеп

569 Читать новость на русском
В Україні не продовжать дію закону про статус Донбасу, вважає Вінник
В Україні не продовжать дію закону про статус Донбасу, вважає Вінник / Censor.net.ua

Народний депутат України з фракції "Блок Петра Порошенка" Іван Вінник висловив переконання, що дію закону про особливості місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей (ОРДЛО) не буде продовжено.

Про це політик заявив в ефірі одного з українських телеканалів, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

24 канал повідомляв із посиланням на заяву голови Верховної Ради Андрія Парубія, що рішення про те, чи продовжувати закон про особливий порядок місцевого самоврядування в ОРДЛО, залежатиме від позиції міжнародних партнерів України.

Думаю, він (закон) не буде продовжений. У нас в лютому 2018 року набув чинності закон про деокупацію, який чітко визначив Російську Федерацію як країну-агресора, чітко визначив дату окупації. Україна звільнятиме окуповані території, для цього створено оперативний штаб, здійснюється Операція Об'єднаних сил..., 
– сказав Вінник.

Читайте також: Росія не збирається йти з Донбасу: Раду закликали продовжити закон про статус ОРДЛО

Закон про ОРДЛО, який недійсний, між іншим, ніколи не набуде чинності, оскільки в статті 10 написана дата, коли ці вибори повинні бути проведені, а саме 2015 рік,
– наголосив народний обранець.

Політик також висловив переконання, що після продовження закону про ОРДЛО, з’явиться конкуренція норм, оскільки в цьому законі немає згадки про Росію, при цьому є згадка про амністію, "одночасно в законі про деокупацію є згадка про невідворотність покарання осіб, які вчинили збройну агресію проти України".

"Він (закон) повністю не відповідає чинному законодавчому акту. Тому нам Конституція забороняє, керуючись принципом правовстановлення, розбалансувати чинні правові норми", – пояснив Вінник.

Що передбачає закон про особливий порядок місцевого самоврядування в ОРДЛО? Закон був хвалений у вересні 2014 року і набув чинності 18 жовтня 2014 року терміном на 3 роки. Документ передбачає, що особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донбасу набуває чинності тільки після виведення всіх незаконних збройних формувань, їх військової техніки, а також бойовиків і найманців з території України.

Також, згідно з законом, особливий порядок місцевого самоврядування реалізується виключно органами місцевого самоврядування, які будуть обрані на позачергових виборах. Також прописані умови, без виконання яких вибори в ОРДЛО неможливі, це –виведення незаконних збройних формувань і військової техніки з України, гарантії вільного волевиявлення, спостереження за виборами, в тому числі представниками міжнародних організацій, недопущення незаконного втручання у виборчий процес, дотримання принципів політичного плюралізму і свободи агітації.

Теги: Новини України Новини політики Війна на Донбасі Верховна Рада Законодавство Місцеве самоврядування Іван Вінник
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Пол Манафорт: уроки для украинских лоббистов
сьогодні, 12:01 Пол Манафорт: уроки для украинских лоббистов
Катерина Одарченко
Маестро на всі руки: легендарному солісту Iron Maiden Брюсу Дікінсону – 60!
сьогодні, 10:01 Маестро на всі руки: легендарному солісту Iron Maiden Брюсу Дікінсону – 60!
Анатолій Яворський
Что делать, если ваш ребенок не поступил в университет в этом году
сьогодні, 08:44 Что делать, если ваш ребенок не поступил в университет в этом году
Володимир Співаковський
Технології часів Кучми: як Порошенко маніпулює нами за рахунок держбюджету
6 серпня, 23:00 Технології часів Кучми: як Порошенко маніпулює нами за рахунок держбюджету
Сергій Лещенко
Синдром ноги коня Щорса, або Як Кличко заплутався в історії України
6 серпня, 22:01 Синдром ноги коня Щорса, або Як Кличко заплутався в історії України
Михайло Поживанов
КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
 19 лютого 2015 , 13:34
На Волині знайшли найбільше у світі родовище нафти
 1 квітня 2016 , 16:08 90
Будемо працювати з Трампом, – у Порошенка відреагували на результати виборів у США
 9 листопада 2016 , 11:45 1
Російські війська перегрупувалися біля кордону з Україною
15 березня 2014 , 09:35
Український легіонер може перейти в "Зорю", "Барселона" востаннє так провалювалась 11 років тому
 4 жовтня 2016 , 09:55
Одразу два українські клуби проведуть товариський матч з польською командою
 31 грудня 2017 , 20:57
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук