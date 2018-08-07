В Україні не продовжать дію закону про статус Донбасу, – нардеп

Народний депутат України з фракції "Блок Петра Порошенка" Іван Вінник висловив переконання, що дію закону про особливості місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей (ОРДЛО) не буде продовжено.

Про це політик заявив в ефірі одного з українських телеканалів, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

24 канал повідомляв із посиланням на заяву голови Верховної Ради Андрія Парубія, що рішення про те, чи продовжувати закон про особливий порядок місцевого самоврядування в ОРДЛО, залежатиме від позиції міжнародних партнерів України.

Думаю, він (закон) не буде продовжений. У нас в лютому 2018 року набув чинності закон про деокупацію, який чітко визначив Російську Федерацію як країну-агресора, чітко визначив дату окупації. Україна звільнятиме окуповані території, для цього створено оперативний штаб, здійснюється Операція Об'єднаних сил...,

– сказав Вінник.

Читайте також: Росія не збирається йти з Донбасу: Раду закликали продовжити закон про статус ОРДЛО

Закон про ОРДЛО, який недійсний, між іншим, ніколи не набуде чинності, оскільки в статті 10 написана дата, коли ці вибори повинні бути проведені, а саме 2015 рік,

– наголосив народний обранець.

Політик також висловив переконання, що після продовження закону про ОРДЛО, з’явиться конкуренція норм, оскільки в цьому законі немає згадки про Росію, при цьому є згадка про амністію, "одночасно в законі про деокупацію є згадка про невідворотність покарання осіб, які вчинили збройну агресію проти України".

"Він (закон) повністю не відповідає чинному законодавчому акту. Тому нам Конституція забороняє, керуючись принципом правовстановлення, розбалансувати чинні правові норми", – пояснив Вінник.

Що передбачає закон про особливий порядок місцевого самоврядування в ОРДЛО? Закон був хвалений у вересні 2014 року і набув чинності 18 жовтня 2014 року терміном на 3 роки. Документ передбачає, що особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донбасу набуває чинності тільки після виведення всіх незаконних збройних формувань, їх військової техніки, а також бойовиків і найманців з території України.



Також, згідно з законом, особливий порядок місцевого самоврядування реалізується виключно органами місцевого самоврядування, які будуть обрані на позачергових виборах. Також прописані умови, без виконання яких вибори в ОРДЛО неможливі, це –виведення незаконних збройних формувань і військової техніки з України, гарантії вільного волевиявлення, спостереження за виборами, в тому числі представниками міжнародних організацій, недопущення незаконного втручання у виборчий процес, дотримання принципів політичного плюралізму і свободи агітації.