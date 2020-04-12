В Украине объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности: где именно

В Украине 12 и 13 апреля будет сохраняться состояние чрезвычайной пожарной опасности. И речь идет не только о Чернобыльской зоне, но и о других частях Украины.

В западных, Житомирской и Винницкой областях предупреждают о чрезвычайной пожарной опасности 5 класса. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

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На других территориях Украины будет преобладать высокая пожарная опасность 4 класса.

12 – 13 апреля в столице и Киевской области будет преобладать высокая опасность, а в Чернобыле, где пожар тушат уже 9 день – чрезвычайная.

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В зоне отчуждения Чернобыльской атомной электростанции и на территории обязательного отселения возле Котовского лесничества спасатели пытаются ликвидировать пожар уже 9 день подряд .

. Известно, что пожар в Чернобыльскую зону перекинулся из трех других мест возгорания, в частности из соседней Житомирской области. Одного подозреваемого в пожаре уже задержала полиция – говорится о 27-летнего жителя Иванковского района . 8 апреля ему вручили подозрение.

в пожаре уже задержала полиция – говорится о . 8 апреля ему вручили подозрение. Радиационный фон в Киеве и Киевской области в пределах нормы и не превышает естественных фоновых значений, сообщают спасатели.

К тушению огня привлекли более 300 пожарных и 89 единиц техники, в том числе 3 самолета АН-32П и 2 вертолета ГСЧС, которыми сбрасывают воду.

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