В Україні оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки: де саме

В Україні 12 і 13 квітня зберігатиметься стан надзвичайної пожежної небезпеки. І йдеться не лише про Чорнобильську зону, а й про інші частини України.

У західних, Житомирській та Вінницькій областях попереджають про надзвичайну пожежну небезпеку 5 класу. Про це повідомляє пресслужба ДСНС. Важливо знати Чорнобильська зона палає вже дев'ятий день: останні новини і відео На інших територіях України переважатиме висока пожежна небезпека 4 класу. 12 – 13 квітня у столиці та Київській області переважатиме висока небезпека, а в Чорнобилі, де пожежу гасять уже 9 день, – надзвичайна. Пожежа у Чорнобилі: коротко У зоні відчуження Чорнобильської атомної електростанції та на території обов'язкового відселення біля Котовського лісництва рятувальники намагаються ліквідувати пожежу вже 9 день поспіль .

. Відомо, що пожежа у Чорнобильську зону перекинулася з трьох інших місць займання, зокрема з сусідньої Житомирської області. Одного підозрюваного у пожежі вже затримала поліція – мовиться про 27-річного мешканця Іванківського району . 8 квітня йому вручили підозру.

у пожежі вже затримала поліція – мовиться про . 8 квітня йому вручили підозру. Радіаційний фон у Києві та Київській області у межах норми та не перевищує природних фонових значень, повідомляють рятувальники.

До приборкання вогню залучили понад 300 пожежників і 89 одиниць техніки, зокрема 3 літаки АН-32П та 2 вертольоти ДСНС, якими скидують воду. Чому не можна спалювати листя: наслідки і покарання