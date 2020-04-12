В Україні оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки: де саме
В Україні 12 і 13 квітня зберігатиметься стан надзвичайної пожежної небезпеки. І йдеться не лише про Чорнобильську зону, а й про інші частини України.
У західних, Житомирській та Вінницькій областях попереджають про надзвичайну пожежну небезпеку 5 класу. Про це повідомляє пресслужба ДСНС.
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На інших територіях України переважатиме висока пожежна небезпека 4 класу.
12 – 13 квітня у столиці та Київській області переважатиме висока небезпека, а в Чорнобилі, де пожежу гасять уже 9 день, – надзвичайна.
Пожежа у Чорнобилі: коротко
- У зоні відчуження Чорнобильської атомної електростанції та на території обов'язкового відселення біля Котовського лісництва рятувальники намагаються ліквідувати пожежу вже 9 день поспіль.
- Відомо, що пожежа у Чорнобильську зону перекинулася з трьох інших місць займання, зокрема з сусідньої Житомирської області. Одного підозрюваного у пожежі вже затримала поліція – мовиться про 27-річного мешканця Іванківського району. 8 квітня йому вручили підозру.
- Радіаційний фон у Києві та Київській області у межах норми та не перевищує природних фонових значень, повідомляють рятувальники.
- До приборкання вогню залучили понад 300 пожежників і 89 одиниць техніки, зокрема 3 літаки АН-32П та 2 вертольоти ДСНС, якими скидують воду.
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