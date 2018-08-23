В Украине переименуют четыре военных бригады

В пятницу, 24 августа, во время военного парада ко Дню Независимости четыре бригады украинского войска получат новые имена.

Прибегли к переименованию, чтобы искоренить из Вооруженных сил Украины эхо советизации. К тому же уверены, что-то родное и связанное с историей Украины усиливает боевой дух защитников на поле боя.

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Поэтому в этом году новые названия получат: 55 артиллерийская бригада, поскольку базируется в Запорожье, то будет называться отныне "Запорожская Сечь"; 56 мотопехотная бригада станет Мариупольской; 3-й полк спецназначения будет носить имя Святослава Храброго; а 93 бригада – "Холодный Яр".

Во время торжественного парад 24 августа подразделения получат новые боевые знамена. К тому же во время торжеств на Крещатике украинские войска впервые будут здороваться лозунгом "Слава Украине".