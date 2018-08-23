В Україні перейменують чотири військові бригади

У п'ятницю, 24 серпня, під час військового параду до Дня Незалежності чотири бригади українського війська отримають нові імена.

Вдались до перейменування, аби викоренити із Збройних сил України відлуння радянщини. До того ж впевнені, щось рідне та пов'язане із історією України підсилює бойовий дух захисників на полі бою.

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Відтак цьогоріч нові назви отримають 55 артилерійська бригада, оскільки базується у Запоріжжі, то називатиметься відтепер "Запорізька Січ". 56 мотопіхотна бригада стане Маріупольською. 3-й полк спецпризначення матиме ім'я Святослава Хороброго, а 93 бригада –"Холодний Яр".

Під час урочистого параду 24 серпня підрозділи отримають нові бойові прапори. До того ж під час урочистостей на Хрещатику українські війська вперше вітатимуться гаслом "Слава Україні".