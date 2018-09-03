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В Украине планируют создать Авиационный фонд для восстановления региональных аэропортов

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В Украине могут создать фонд для восстановления региональных аэропортов
В Украине могут создать фонд для восстановления региональных аэропортов / Новое время

Министерство инфраструктуры Украины предложило создать фонд, который мог бы заниматься восстановлением региональных аэропортов по всей Украине. Он должен стать аналогом Дорожного фонда, из которого берут средства на ремонт дорог.

Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства инфраструктуры Украины.

По словам министра инфраструктуры Владимира Омеляна, именно Дорожный фонд стал тем инструментом, который позволил начать масштабное восстановление автодорог в Украине.

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"Третий год подряд мы активно ремонтируем дороги по всей Украине, из года в год наращивая темпы и объемы. Но это стало возможным только благодаря созданию Дорожного фонда, который стал гарантированным источником финансирования отрасли. Успех Дорожного фонда мы хотим повторить и в авиации, начав процесс восстановления региональных аэропортов", – говорит глава Министерства.

Сейчас ключевой вопрос – убедить правительство Украины и Верховную Раду, чтобы со следующего года заработал такой Авиационный фонд. Это будет целевое финансирование восстановления региональных аэродромов в Украине,
– подчеркнул Владимир Омелян.

Он добавил, что с 2015 года количество аэродромов, которые способны принимать самолеты и уже начали работать, выросло более чем вдвое. Услугами авиационного транспорта пользуются 5-7% населения, в то же время в Министерстве инфраструктуры хотят, чтобы этот показатель составлял не менее 50%. При этом Владимир Омелян не указал, из каких источников Министерство планирует финансировать Авиационный фонд.

Теги: Новости Украины авиация Владимир Омелян Министерство инфраструктуры
Источник: 24 Канал
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