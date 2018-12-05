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      В Украине появилась оригинальная колода карт с лицами политиков: фото

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      В Украине появилась оригинальная колода карт с лицами политиков
      В Украине появилась оригинальная колода карт с лицами политиков / Фото из открытых источников

      Одна из киевских типографий сделала на заказ от неизвестных людей уникальную игровую колоду с лицами украинских политиков.

      Об этом сообщит сайт УНН.

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      На картах изображены фото 18 украинских политиков. Сейчас не известно, по какому именно принципц распределялись "роли" политиков в этой колоде, но заметно, что народный депутат, бывший глава фракции "Оппозиционного блока" Юрий Бойко стал "королем", а Анна Герман – "дамой". Виктор Медведчук является "валетом". Зато Ринат Ахметов получил статус "туза".

      Гральна колода з політикамиИгральная колода с политиками

      "Десятки": мэр Днепра Борис Филатов и нардеп Вадим Рабинович, "Девятки": нардепы Владимир Парасюк и Евгений Мураев, а "Восьмерки" – нардепы Дмитрий Ярош и Сергей Левочкин.

      При том, народный депутат Вадим Новинский и глава партии "Свобода" Олег Тягнибок получили статус "семерки". "Шестерками" назначили бывшего заместителя главы Днепропетровской ОГА Геннадия Корбана и Олега Ляшко. "Пятерка": экс-глава СБУ Валентин Наливайченко, "тройка" – Геннадий Балашов, а вот мэр Киева Виталий Кличко получил статус "двойки".

      Отметим, что игральная колода заказана большим тиражом и будет напечатана до Нового года.

      Теги: Новости Украины Олег Ляшко Борис Филатов Вадим Рабинович Виктор Медведчук Ринат Ахметов Юрий Бойко Анна Герман Виталий Кличко Вадим Новинский Курьезные новости
      Источник: 24 канал
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