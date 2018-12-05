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      В Україні з'явилася оригінальна колода карт з обличчями політиків: фото

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      В Україні з'явилася оригінальна колода карт з обличчями політиків: фото
      В Україні з'явилася оригінальна колода карт з обличчями політиків: фото / Фото з відкритих джерел

      Одна з київських типографій зробила на замовлення від невідомих людей унікальну гральну колоду з обличчями українських політиків.

      Про це повідомий сайт УНН.

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      На картах зображено фото 18 українських політиків. Нині не відомо, за яким саме принципом розподілялися "ролі" політиків у цій колоді, але помітно, що народний депутат, колишній глава фракції "Опозиційного блоку" Юрій Бойко став "королем", а Ганна Герман – "дамою". Віктор Медведчук є "валетом".  Натомість Рінат Ахметов отримав статус "туза".

      Гральна колода з політиками
      Гральна колода з політиками

      "Десятки": мер Дніпра Борис Філатов та нардеп Вадим Рабінович, "Дев'ятки": нардепи Володимир Парасюк та Євген Мураєв, а "Вісімки" – нардепи Дмитро Ярош та Сергій Льовочкин.

      При тому, народний депутат Вадим Новинський та глава партії "Свобода" Олег Тягнибок отримали статус "сімки". "Шістками" призначили колишнього заступника голови Дніпропетровської ОДА Геннадія Корбана та Олега Ляшка. "П'ятірка": екс-глава СБУ Валентин Наливайченко, "трійка" – Геннадій Балашов, а от мер Києва Віталій Кличко отримав статус "двійки".

      Зазначимо, що гральна колода замовлена великим тиражем та буде надрукована до Нового року. 

      Теги: Новини України Курйозні новини Вадим Новинський Віталій Кличко Ганна Герман Юрій Бойко Рінат Ахметов Віктор Медведчук Вадим Рабінович Борис Філатов Олег Ляшко
      Джерело: 24 канал
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