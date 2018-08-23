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ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27
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ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27

В Украине появится первое СМИ о войне

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В Украине появится первое СМИ о войне
В Украине появится первое СМИ о войне / Фото из открытых источников

Фонд "Вернись живым" запускает микро-СМИ о войне. Оно будет информировать о событиях на передовой и, в том числе, рассказывать о работе фонда, который сейчас является одной из крупнейших благотворительных организаций в Украине.

Об этом на Международном волонтерском и ветеранской форуме "Там, где мы – там Украина" заявил основатель Фонда "Вернись живым" Виталий Дейнега.

Благотворитель также отметил, что все подразделения, которые завтра, 24 августа, будут на параде, включая авиацию и артиллерию, хотя бы раз, получали помощь от волонтеров. "Волонтерство – это призвание. Призвание, которое заканчивается, когда вы забываете, для чего начали это делать", – подытожил Дейнега.

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Теги: Новости Украины Война на Донбассе журналисты Медиа СМИ
Источник: 24 канал
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