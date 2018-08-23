В Україні з'явиться перше ЗМІ про війну
Фонд "Повернись живим" запускає мікро-ЗМІ про війну. Воно буде інформувати про події на передовій та, в тому числі, розповідати про роботу фонду, який наразі є однією з найбільших благодійних організацій в Україні.
Про це на Міжнародному волонтерському та ветеранському форумі "Там, де ми – там Україна" заявив засновник Фонду "Повернись живим" Віталій Дейнега.
Благодійник також зазначив, що всі підрозділи, які завтра, 24 серпня, будуть на параді, включаючи авіацію та артилерію, хоча б раз, отримували допомогу від волонтерів. "Волонтерство – це покликання. Покликання, яке закінчується, коли ви забуваєте, для чого почали це робити", – підсумував Дейнега.
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Джерело: 24 канал
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