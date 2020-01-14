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      В Украине поймали опасную банду, которая похищала людей: фото

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      Нацполиция задержала преступную группировку, которая похищала людей / glavcom.ua

      Россиянин создал преступную группировку, члены которой под видом бойцов АТО похищали людей и вымогали у них деньги.

      26-летний гражданин России на заказ третьих лиц в 2019 году создал преступную группировку. Участники представлялись бойцами АТО и похищали людей. Пострадавших били, запугивали убийством и требовали крупные суммы денег. Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

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      Правоохранителям известно о 4 эпизодах вымогательства, тогда злоумышленники обогатились на 11 миллионов гривен.

      У одного мужчины они требовали 400 тысяч долларов США, в сентябре 2019 похитили другого потерпевшего и просили за его освобождение 15 тысяч евро.

      злочинці
      Преступная группировка похищала людей и требовала у них деньги / Фото: Нацполиция

      Лидер банды объявлен в международный розыск. Четверо его сообщников – в межгосударственный. Еще троих правоохранители уже задержали, они дают показания.

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      Автор: Анна Запотоцкая
      Теги: Новости Украины Криминальные новости Криминал
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