В Украине поймали опасную банду, которая похищала людей: фото

Россиянин создал преступную группировку, члены которой под видом бойцов АТО похищали людей и вымогали у них деньги.

26-летний гражданин России на заказ третьих лиц в 2019 году создал преступную группировку. Участники представлялись бойцами АТО и похищали людей. Пострадавших били, запугивали убийством и требовали крупные суммы денег. Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

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Правоохранителям известно о 4 эпизодах вымогательства, тогда злоумышленники обогатились на 11 миллионов гривен.

У одного мужчины они требовали 400 тысяч долларов США, в сентябре 2019 похитили другого потерпевшего и просили за его освобождение 15 тысяч евро.



Преступная группировка похищала людей и требовала у них деньги / Фото: Нацполиция

Лидер банды объявлен в международный розыск. Четверо его сообщников – в межгосударственный. Еще троих правоохранители уже задержали, они дают показания.