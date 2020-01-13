В Запорожье задержали мужчину, который устроил выездной "дом удовольствий"

Местный житель в течение долгого времени занимался сводничеством и сутенерством. Для рекламы бизнеса он распространял в гостиницах или саунах свои визитки с номерами телефонов.

47-летний мужчина нанял к себе на работу нескольких девушек. Клиентам сутенер лично доставлял девушку – после чего получал деньги и ждал свою работницу, сообщают в полиции.

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На прошлых выходных правоохранители задокументировали факт передачи 1000 гривен за услуги интимного характера девушке, которая работала на запорожского сутенера.



В Запорожье задержали сутенера / фото: Нацполиция

У мужчины изъяли все вещественные доказательства, деньги и визитки. Ему грозит от 4 до 7 лет лишения свободы. Полиция возбудила уголовное дело.