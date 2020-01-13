У Запоріжжі затримали чоловіка, який влаштував виїзний "будинок задоволень"

Місцевий житель упродовж довгого часу займався звідництвом та сутенерством. Для цього він створив свої візітки з номерами телефонів і розповсюджував їх в готелях або саунах.

47-річний чоловік найняв до себе на роботу кількох дівчат. До клієнтів сутенер особисто привозив дівчину – після чого отримував гроші і чекав на свою підлеглу, повідомляють у поліції.

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На минулих вихідних правоохоронці задокументували факт передачі 1000 гривень за послуги інтимного характеру дівчиною, яка працювала на запорізького сутенера.



У Запоріжжі затримали сутенера / Фото: Нацполіція

У чоловіка вилучили всі речові докази, гроші та візитки. Йому загрожує від 4 до 7 років позбавлення волі. Поліція порушила кримінальну справу.