В Україні зловили небезпечну банду, яка викрадала людей: фото

Росіянин створив злочине угруповання, члени якої під виглядом бійців АТО викрадали людей і вимагали у них гроші.

26-річний громадянин Росії на замовлення третіх осіб у 2019 році створив злочине угруповання. Учасники представлялися бійцями АТО і викрадали людей. Постраждалих били, залякували вбивством і вимагали великі суми грошей. Про це повідомляє Національна поліція України.

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Правоохоронцям відомо про 4 епізоди вимагання, тоді зловмисники збагатилися на 11 мільйонів гривень.

В одного чоловіка вони вимагали 400 тисяч доларів США, у вересні 2019 викрали іншого потерпілого і просили за його звільнення 15 тисяч євро.



Злочине угруповання викрадало людей і вимагало в них гроші / Фото: Нацполіція

Лідера банди оголошено в міжнародний розшук. Четверо його спільників – в міждержавний. Ще трьох правоохоронці вже затримали, вони дають свідчення.