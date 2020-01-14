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      В Україні зловили небезпечну банду, яка викрадала людей: фото

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      Нацполіція затримала злочине угруповання, яке викрадало людей / glavcom.ua

      Росіянин створив злочине угруповання, члени якої під виглядом бійців АТО викрадали людей і вимагали у них гроші.

      26-річний громадянин Росії на замовлення третіх осіб у 2019 році створив злочине угруповання. Учасники представлялися бійцями АТО і викрадали людей. Постраждалих били, залякували вбивством і вимагали великі суми грошей. Про це повідомляє Національна поліція України. 

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      Правоохоронцям відомо про 4 епізоди вимагання, тоді зловмисники збагатилися на 11 мільйонів гривень.

      В одного чоловіка вони вимагали 400 тисяч доларів США, у вересні 2019 викрали іншого потерпілого і просили за його звільнення 15 тисяч євро.

      злочинці
      Злочине угруповання викрадало людей і вимагало в них гроші / Фото: Нацполіція

      Лідера банди оголошено в міжнародний розшук. Четверо його спільників – в міждержавний. Ще трьох правоохоронці вже затримали, вони дають свідчення.

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      Автор: Анна Запотоцька
      Теги: Новини України Кримінальні новини Кримінал
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