В Украине пока не будут вводить накопительную пенсионную систему: почему

В Минсоцполитики считают, что ожидания людей относительно этой системы завышены. Кроме того, в Украине нет соответствующей инфраструктуры, чтобы это заработало.

Поэтому в ближайшей перспективе такую систему внедрить невозможно. В этом убеждена министр соцполитики Юлия Соколовская. Она рассказала об этом в интервью "Интерфакс-Украина".

Читайте также: Пенсии, субсидии и льготы проверят: у кого могут забрать выплаты

У нас еще нет созданной инфраструктуры, чтобы это заработало, но уже есть много наработок. Вообще исследования по накопительной системе показывают, что ожидания людей относительно этой системы слишком большие, люди не до конца понимают, сколько это будет средств,

– подчеркнула она.

По словам Соколовской, сейчас следует дать ответы на основные вопросы: кто будет платить взносы, сколько они будут иметь процентов, а также – сделать актуарные расчеты, будет ли это выгодно человеку.

"Плюс накопления – это длинные деньги, то есть сбережения. Обычно это работает так, что средства инвестируются, а значит, должен быть рынок, куда можно инвестировать. Сегодня в Украине такого рынка фактически нет", – добавила министр.

Стимулировать людей накапливать – один из выходов из этой ситуации.

"Скажу такую вещь – нам сегодня ничто не мешает накапливать себе на старость, но, к сожалению, мы почему-то этого не делаем. Это на самом деле человеческая природа. Но было бы хорошо, если бы люди понимали и думали о старости заранее", – сказала Соколовская.

Что такое накопительная пенсионная система?

Среди прочего, пенсионная реформа, принятая в 2017 году, предусматривала введение накопительной системы с 1 января 2019 года. Впрочем, этого так и не произошло, и впоследствии введение этой системы перенесли на 2020 год. Сейчас правительство снова откладывает вопрос в долгий ящик.

Суть накопительной системы заключается именно в "накоплении" средств лицом на соответствующих счетах. Средства могут накапливаться как на счетах Накопительного фонда, так и на индивидуальном пенсионном счете негосударственного пенсионного фонда.

К теме: Плюсы и минусы накопительной системы

Участники этой системы смогут получить пожизненную пенсию или одноразовую выплату. Пожизненная пенсия является аналогом обычной пенсии. Впрочем, ее выплата будет осуществляться страховой организацией, выбранной человеком, достигшим пенсионного возраста. Размер такой пенсии будет рассчитываться страховой организацией, учитывая, среди прочего, сумму накоплений, инвестиционный доход от этих сумм, а также среднюю величину продолжительности жизни для мужчин и женщин.

Единовременная выплата, в отличие от пожизненной пенсии, может осуществляться только при определенных условиях. Например, если лицо выезжает за границу на постоянное место жительства или имеет инвалидность.

Вероятнее всего, сумма взноса в накопительную систему пенсий не будет превышать 7% от суммы заработной платы.