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      В Украине полностью сняли ограничение движения на трассах

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      В Украине полностью сняли ограничение движения на трассах, – ГСЧС
      В Украине полностью сняли ограничение движения на трассах, – ГСЧС / Фото из открытых источников

      Ограничение движения тяжеловесных и маршрутных автомобилей по автодорогам в Украине сняли.

      Об этом сообщают в пресс-центре Государственной службы по чрезвычайным ситуациям на Facebook-странице.

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      Спасатели добавили, что все-таки осадки местами в виде небольшого снега наблюдаются в Луганской, Киевской, Винницкой, Львовской, Днепропетровской, Донецкой, Херсонской, Запорожской, Черновицкой, Черкасской областях, а также в Киеве. Кроме того, в ГСЧС предупредили, что на дорогах местами гололед.

      Транспортное сообщение на автомобильных дорогах государственного и местного значения обеспечено,
      – говорится в сообщении.

      Стоит добавить, что вследствие осложнения погодных условий в Запорожской области без электроснабжения остаются два населенных пункта.

      Напомним, что из-за гололеда и непосыпанной трассы на западе Украины произошли десятки аварий.

      Теги: Новости Украины Дороги Снег в Украине Непогода в Украине ГСЧС
      Источник: 24 Канал
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