В Украине полностью сняли ограничение движения на трассах

Ограничение движения тяжеловесных и маршрутных автомобилей по автодорогам в Украине сняли.

Об этом сообщают в пресс-центре Государственной службы по чрезвычайным ситуациям на Facebook-странице.

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Спасатели добавили, что все-таки осадки местами в виде небольшого снега наблюдаются в Луганской, Киевской, Винницкой, Львовской, Днепропетровской, Донецкой, Херсонской, Запорожской, Черновицкой, Черкасской областях, а также в Киеве. Кроме того, в ГСЧС предупредили, что на дорогах местами гололед.

Транспортное сообщение на автомобильных дорогах государственного и местного значения обеспечено,

– говорится в сообщении.

Стоит добавить, что вследствие осложнения погодных условий в Запорожской области без электроснабжения остаются два населенных пункта.

Напомним, что из-за гололеда и непосыпанной трассы на западе Украины произошли десятки аварий.