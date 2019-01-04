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      В Україні повністю зняли обмеження руху на трасах

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      В Україні повністю зняли обмеження руху на трасах, – ДСНС
      В Україні повністю зняли обмеження руху на трасах, – ДСНС / Фото з відкритих джерел

      Обмеження руху великовагових і маршрутних автомобілів по автодорогах в Україні зняли.

      Про це повідомляють у прес-центрі Державної служби з надзвичайних ситуацій на Facebook-сторінці.

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      Рятувальники додали, що все ж опади місцями у вигляді невеликого снігу спостерігаються в Луганській, Київській, Вінницькій, Львівській, Дніпропетровській, Донецькій, Херсонській, Запорізькій, Чернівецькій, Черкаській областях, а також у Києві. Крім того, у ДСНС попередили, що на дорогах місцями ожеледиця.

      Транспортне сполучення на автомобільних дорогах державного та місцевого значення забезпечено,
      – йдеться в повідомленні.

      Варто додати, що унаслідок ускладнення погодних умов у Запорізькій області без електропостачання залишаються два населених пункти.

      Нагадаємо, що через ожеледь та непосипані траси на заході України стались десятки аварій.

      Теги: Новини України ДСНС Негода в Україні Сніг в Україні Дороги
      Джерело: 24 Канал
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