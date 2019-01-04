В Україні повністю зняли обмеження руху на трасах

Обмеження руху великовагових і маршрутних автомобілів по автодорогах в Україні зняли.

Про це повідомляють у прес-центрі Державної служби з надзвичайних ситуацій на Facebook-сторінці.

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Рятувальники додали, що все ж опади місцями у вигляді невеликого снігу спостерігаються в Луганській, Київській, Вінницькій, Львівській, Дніпропетровській, Донецькій, Херсонській, Запорізькій, Чернівецькій, Черкаській областях, а також у Києві. Крім того, у ДСНС попередили, що на дорогах місцями ожеледиця.

Транспортне сполучення на автомобільних дорогах державного та місцевого значення забезпечено,

– йдеться в повідомленні.

Варто додати, що унаслідок ускладнення погодних умов у Запорізькій області без електропостачання залишаються два населених пункти.

Нагадаємо, що через ожеледь та непосипані траси на заході України стались десятки аварій.