В Украине правоохранители заблокировали деятельность более 30 онлайн-казино
Правоохранители блокировали 33 веб-ресурса, которые предоставляли нелегальный доступ к азартным играм в онлайн-казино и букмекерских конторах.
Сотрудники СБУ проверили ряд интернет-ресурсов, на которых предоставлялся доступ к запрещенным онлайн-казино. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
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Национальная комиссия, регулирующая сферу связи и информатизации, заблокировала обнаруженные 33 веб-ресурса.
Продолжается досудебное расследование по статьям "занятие игорным бизнесом" и "злоупотребление властью или служебным положением".
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