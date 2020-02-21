В Украине правоохранители заблокировали деятельность более 30 онлайн-казино

Правоохранители блокировали 33 веб-ресурса, которые предоставляли нелегальный доступ к азартным играм в онлайн-казино и букмекерских конторах.

Сотрудники СБУ проверили ряд интернет-ресурсов, на которых предоставлялся доступ к запрещенным онлайн-казино. Об этом сообщает пресс-служба СБУ. Читайте также: В "Фаворит" провели обыски, букмекер все отрицает: детали Национальная комиссия, регулирующая сферу связи и информатизации, заблокировала обнаруженные 33 веб-ресурса. Продолжается досудебное расследование по статьям "занятие игорным бизнесом" и "злоупотребление властью или служебным положением".