В Україні правоохоронці заблокували діяльність понад 30 онлайн-казино
-
Правоохоронці блокували 33 вебресурси, що надавали нелегальний доступ до азартних ігор у онлайн-казино та букмекерських конторах.
Працівники СБУ перевірили низку інтернет-ресурсів, на яких надавався доступ до заборонених онлайн-казино. Про це повідомляє пресслужба СБУ.
Читайте також: У "Фавориту" провели обшуки, букмекер усе заперечує: деталі
Національна комісія, що регулює сферу зв’язку та інформатизацію, заблокувала виявлені 33 вебресурси.
Триває досудове розслідування за статтями "заняття гральним бізнесом" і "зловживання владою або службовим становищем".
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі