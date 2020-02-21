В Україні правоохоронці заблокували діяльність понад 30 онлайн-казино

Правоохоронці блокували 33 вебресурси, що надавали нелегальний доступ до азартних ігор у онлайн-казино та букмекерських конторах.

Працівники СБУ перевірили низку інтернет-ресурсів, на яких надавався доступ до заборонених онлайн-казино. Про це повідомляє пресслужба СБУ. Читайте також: У "Фавориту" провели обшуки, букмекер усе заперечує: деталі Національна комісія, що регулює сферу зв’язку та інформатизацію, заблокувала виявлені 33 вебресурси. Триває досудове розслідування за статтями "заняття гральним бізнесом" і "зловживання владою або службовим становищем".