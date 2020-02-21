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      В Україні правоохоронці заблокували діяльність понад 30 онлайн-казино

      -
      СБУ закрили 33 вебресурси / ru.linkedin.com

      Правоохоронці блокували 33 вебресурси, що надавали нелегальний доступ до азартних ігор у онлайн-казино та букмекерських конторах.

      Працівники СБУ перевірили низку інтернет-ресурсів, на яких надавався доступ до заборонених онлайн-казино. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

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      Національна комісія, що регулює сферу зв’язку та інформатизацію, заблокувала виявлені 33 вебресурси.

      Триває досудове розслідування за статтями "заняття гральним бізнесом" і "зловживання владою або службовим становищем".

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      Автор: Анна Запотоцька
      Теги: Новини України Кримінальні новини СБУ Кримінал
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